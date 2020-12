Giá lăn bánh của những mẫu SUV 7 chỗ vừa được ra mắt tại Việt Nam

Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport và Ford Everest là những mẫu SUV 7 chỗ mới được ra mắt tại Việt Nam. Giá lăn bánh của 3 mẫu xe này dao động 1,1-1,6 tỷ đồng.

Cuối năm là giai đoạn nước rút của cả thị trường ôtô xe máy Việt Nam. Đối với ôtô, nhiều hãng ra mắt các mẫu xe mới, xe chủ lực để tranh thủ sức mua tăng cao của thị trường. Trong đó, nhóm SUV 7 chỗ sôi động nhất với sự ra mắt của Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner và mới nhất là Ford Everest. Hyundai Santa Fe bản nâng cấp giữa vòng đời cũng đã xuất hiện tại Việt Nam.

Trong bối cảnh xe gầm cao ngày càng được ưa chuộng, những mẫu SUV 7 chỗ trở thành lựa chọn hàng đầu trong dịp mua sắm cuối năm. Ba mẫu SUV 7 chỗ vừa được ra mắt tại Việt Nam có giá lăn bánh dao động từ gần 1,1 tỷ đến gần 1,6 tỷ đồng . Tổng chi phí lăn bánh của các mẫu xe trong bài được tính tại Hà Nội, địa phương có phí lăn bánh ôtô cao nhất cả nước.

Toyota Fortuner

Từ tháng 5, Hyundai Santa Fe đã vượt mặt Toyota Fortuner, trở thành mẫu xe dẫn đầu doanh số trong nhóm SUV 7 chỗ. Do đó, hãng xe Nhật đã nhanh chóng mang về phiên bản nâng cấp của Fortuner. Sau một tháng có mặt tại Việt Nam, Fortuner 2021 nhanh chóng đòi lại vị trí số 1 từ Santa Fe.

Ở phiên bản nâng cấp này, Fortuner được điều chỉnh ở ngoại thất, mang đến vẻ ngoài hiện đại hơn. Đáng chú ý là 2 phiên bản Legender với ngoại hình thể thao, thay thế cho bản TRD ở đời cũ. Mẫu SUV của Toyota được nâng cấp ở trang bị như toàn bộ hệ thống đèn bằng LED, mâm xe họa tiết mới.

Các trang bị bên trong cũng được nâng cấp với kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh cao cấp, gói an toàn Toyota Safety Sense... Các phiên bản Fortuner Legender cao cấp vẫn kém các đối thủ về tính năng đèn pha tự động, phanh tự động...

Ở đời 2021, Toyota Fortuner có 7 phiên bản với giá đề xuất từ 995 triệu đồng đến 1,426 tỷ đồng . Trong đó, 5 phiên bản (động cơ diesel 2.4L và 2.8L) được lắp ráp trong nước nên hưởng ưu đãi về thuế trước bạ. Đây là lợi thế lớn nhất của Fortuner so với các đối thủ.

Giá lăn bánh ước tính của Toyota Fortuner 2021. Đơn vị: triệu đồng.

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport 2020 được ra mắt Việt Nam vào đầu tháng 10, sau Fortuner khoảng 2 tuần. Động thái ra mắt xe của Mitsubishi được xem là khá chậm. Mẫu xe này được ra mắt tại Thái Lan từ tháng 7/2019 và đã có mặt tại Việt Nam vào cuối tháng 3 năm 2020. Trong khi đó, 2 đối thủ của Pajero Sport là Fortuner 2021 và Ford Everest 2021 được mang về Việt Nam chỉ sau 1-2 tháng ra mắt tại Thái Lan.

Pajero Sport 2020 có kiểu dáng hiện đại và nam tính hơn - đúng với tinh thần SUV của Mitsubishi. Xe được trang bị hệ thống đèn hoàn toàn bằng LED, đèn trước có tính năng rửa đèn và thích ứng theo góc lái.

Ở phiên bản facelift, Pajero Sport được Mitsubishi Việt Nam tập trung vào nhu cầu gia đình. Xe sở hữu dàn trang bị, tiện nghi thuộc diện tốt nhất phân khúc. Tiêu biểu là bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống thông tin giải trí tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí, gói an toàn chủ động...

Do tập trung vào nhóm khách hàng phục vụ gia đình, danh mục sản phẩm của Pajero Sport được rút ngắn từ 7 phiên bản xuống còn 2 phiên bản, sử dụng động cơ diesel 2.4L và hộp số tự động 8 cấp. Sự khác biệt chỉ đến từ hệ dẫn động. Do là xe nhập khẩu Thái Lan, Mitsubishi Pajero Sport 2020 không được hưởng ưu đãi thuế trước bạ. Đây là một bất lợi của mẫu xe này khi so với Fortuner.

Giá lăn bánh ước tính của Mitsubishi Pajero Sport. Đơn vị: triệu đồng.

Ford Everest

Everest 2021 là mẫu SUV mới nhất được ra mắt tại Việt Nam, sau thị trường Thái Lan đúng một tháng. Ở đời mới, Everest được tinh chỉnh lại đầu xe với tản nhiệt dạng lưới mới. Xe được trang bị hệ thống đèn trước sau bằng LED với công nghệ điều chỉnh góc chiếu ở đèn trước.

Những tiện nghi trong xe bao gồm hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình cảm ứng kích thước 8 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống điều hòa 2 vùng và dàn âm thanh 10 loa trên bản Titanium.

Điểm trừ ở đời 2021 là phiên bản Titanium bị giảm bớt một số tính năng có ở đời xe trước như hệ thống chống ồn chủ động, ghế lái chỉnh điện 8 hướng (chỉ còn 6 hướng).

Hiện tại, Ford Việt Nam đã niêm yết 4 phiên bản của Everest 2021 gồm 2 bản Titanium và 2 bản Ambiente. Everest 2021 có giá từ 999 triệu đến 1,399 tỷ đồng . Xe vẫn sử dụng 2 loại động cơ như đời cũ gồm động cơ diesel 2.0L tăng áp đơn (Titanium AT 4x2 cùng 2 bản Ambiente) và diesel 2.0L tăng áp kép trên bản Titanium AT 4WD.