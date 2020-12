Giá lăn bánh các mẫu ôtô mới được ra mắt tại Việt Nam

Trong những tháng cuối năm 2020, thị trường Việt Nam đón nhận nhiều mẫu ôtô mới như Kia Morning, Hyundai Accent, Mitsubishi Pajero Sport hay Ford EcoSport.

Những tháng cuối năm, các hãng xe liên tiếp ra mắt sản phẩm mới và phiên bản nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao. Thêm vào đó, đề xuất không tiếp tục gia hạn giảm phí trước bạ với xe CKD của Bộ Tài chính cũng góp phần khiến thị trường ôtô trở nên sôi động hơn trong giai đoạn này.

Các mẫu ôtô được ra mắt vừa qua thuộc nhiều phân khúc, từ xe hạng A, sedan hạng B cho tới SUV đô thị và SUV cỡ trung. Trong đó, đa phần là những cái tên quen thuộc như Kia Morning 2021, Hyundai Accent 2021, Mitsubishi Pajero Sport 2020 hay Ford EcoSport 2020.

Giá lăn bánh của những xe trong bài viết được tính dựa trên giá niêm yết của nhà sản xuất và theo mức thu tại Hà Nội, nơi có tổng chi phí lăn bánh ôtô cao nhất. Các khoản phí tính theo đăng ký ôtô cá nhân.

Kia Morning 2021

Tại nhóm xe hạng A, Kia Morning đang dần bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua doanh số và thị phần với Hyundai Grand i10 hay VinFast Fadil. Do đó, sự xuất hiện của thế hệ Morning mới được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe này có thêm sức cạnh tranh.

Hai phiên bản Morning X-Line và GT-Line cao nhất được ra mắt trước tại Việt Nam với giá niêm yết 439 triệu đồng, cao hơn đáng kể mức giá 299-383 triệu đồng của thế hệ trước.

Kia Morning 2021 có thiết kế nội/ngoại thất hiện đại, bắt mắt hơn và được bổ sung một số trang bị tiện nghi và an toàn như nút bấm khởi động, điều hòa tự động, hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Tại Việt Nam, Kia Morning 2021 vẫn được trang bị động cơ xăng 1.25L, công suất 83 mã lực, mô-men xoắn 120 Nm. Phiên bản X-Line và GT-Line sử dụng hộp số 4 AT.

Giá lăn bánh ước tính của Kia Morning 2021. (Đơn vị: triệu đồng).

Hyundai Accent 2021

Tương tự Kia Morning, Hyundai Accent cũng là một trong những mẫu ôtô phổ biến tại Việt Nam được nâng cấp trong giai đoạn cuối năm. Dù chỉ là phiên bản facelift, Accent 2021 vẫn có những điểm khác biệt đáng kể đời xe trước, đặc biệt ở ngoại thất.

Cụ thể, Accent 2021 có mặt ca-lăng kích cỡ lớn hơn với họa tiết dạng mắt lưới, đi kèm cụm đèn trước và cản trước được tạo hình mới. Bên cạnh đó, bộ mâm và cản sau cũng được tái thiết kế.

Tổng thể nội thất của Hyundai Accent 2021 không thay đổi nhiều so với đời trước. Dù vậy, những nâng cấp như màn hình giải trí đặt nổi hay bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số giúp không gian cabin xe hiện đại hơn.

Hyundai Accent 2021 vẫn sử dụng động cơ xăng 1.4L, công suất 100 mã lực, mô-men xoắn cực đại 132 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Xe tiếp tục được phân phối với 4 phiên bản cùng mức giá không đổi, từ 426,1 đến 542,1 triệu đồng.

Giá lăn bánh ước tính của Hyundai Accent 2021. (Đơn vị: triệu đồng).

Mitsubishi Pajero Sport 2020

Mitsubishi Pajero Sport 2020 có ngoại hình hiện đại và bắt mắt hơn nhờ một số chi tiết như mặt ca-lăng, cụm đèn trước/sau được làm mới. Ngoài ra, chiều cao và chiều dài được cải thiện cũng giúp Pajero Sport 2020 có dáng vẻ bệ vệ hơn.

Bên cạnh những tinh chỉnh về ngoại thất, Mitsubishi Pajero Sport 2020 cũng được bổ sung trang bị tiện nghi, an toàn. Một số nâng cấp đáng chú ý gồm có bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn bộ, tính năng kết nối với điện thoại thông minh, camera 360 độ và gói an toàn e-Assist với nhiều tính năng hỗ trợ người lái.

Với việc chỉ giữ lại 2 phiên bản cao (sử dụng động cơ diesel và hộp số tự động), Mitsubishi Pajero Sport 2020 chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng cá nhân, mua xe phục vụ gia đình.

Xe được trang bị động cơ diesel 2.4L, công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc 4WD. Giá niêm yết của phiên bản Pajero Sport 4x2 và Pajero Sport 4x4 lần lượt là 1,11 tỷ và 1,345 tỷ đồng , tăng 95-130 triệu đồng so với đời xe cũ.

Giá lăn bánh ước tính của Mitsubishi Pajero Sport 2020. (Đơn vị: triệu đồng).

Ford EcoSport 2020

Tương tự Mitsubishi Pajero Sport, Ford EcoSport 2020 cũng được rút gọn số lượng phiên bản. Ford hiện cung cấp cho người dùng 3 lựa chọn EcoSport mới, bao gồm 1.5L AT Trend, 1.5L AT Titanium và 1.0L AT Titanium.

So với model 2018, Ford EcoSport 2020 không khác biệt nhiều về thiết kế nội/ngoại thất, ngoại trừ bánh dự phòng ở đuôi xe đã bị loại bỏ. Điều này phần nào khiến EcoSport gặp khó trong việc cạnh tranh tại phân khúc SUV đô thị khi nhóm xe này liên tiếp đón nhận nhiều đại diện mới như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross hay MG ZS.

Một số trang bị tiện nghi và an toàn của Ford EcoSport 2020 gồm có ga tự động, gương gập điện, hệ thống giám sát áp suất lốp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 7 túi khí.

Ford EcoSport 2020 có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm 1.0L EcoBoost (125 mã lực, 170 Nm) và 1.5L Dragon (120 mã lực, 154 Nm), đi kèm hộp số 6 AT. Xe được niêm yết giá 603-686 triệu đồng.

Giá lăn bánh ước tính của Ford EcoSport 2020. (Đơn vị: triệu đồng).