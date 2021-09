Giá lăn bánh 3 mẫu sedan hạng C số tự động rẻ nhất thị trường

Ba mẫu sedan hạng C số tự động rẻ nhất thị trường đều có giá niêm yết dưới 700 triệu đồng.

Phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam trở nên sôi động hơn khi Kia K3 được ra mắt để thay thế cho Kia Cerato. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với các đối thủ khác như Hyundai Elantra, Honda Civic, Toyota Corolla hay Mazda3 sedan. Trong đó, những phiên bản sedan hạng C số tự động giá rẻ nhất hiện tại đều nằm trong tầm giá dưới 700 triệu đồng.

Giá lăn bánh các xe trong bài viết được tính tại Hà Nội, địa phương có tổng chi phí lăn bánh ôtô cao nhất cả nước (12%). Các khoản phí khác tính theo đăng ký ôtô cá nhân.

Đơn vị: triệu đồng.

Kia K3 1.6 Luxury (726,7 triệu đồng)

Sau khi được ra mắt tại quê nhà Hàn Quốc vào tháng 4, Kia K3 chính thức được trình làng tại Việt Nam trong tháng 9. Bên cạnh việc đổi tên, Kia K3 có những nâng cấp về ngoại hình và trang bị, giá bán cao hơn so với Kia Cerato.

Trước mắt xe được bán với 3 phiên bản là 2.0 Premium, 1.6 Luxury và 1.6 Deluxe (MT). Trong đó, phiên bản 1.6 AT Deluxe đã được loại bỏ, bản số tự động giá thấp nhất là 1.6 Luxury (629 triệu đồng), giá thấp hơn bản cũ 10 triệu đồng và cao hơn bản 1.6 Deluxe trước đây 45 triệu đồng. Mức giá lăn bánh tạm tính của phiên bản này là 726,7 triệu đồng.

Ở phiên bản facelift, Kia K3 có ngoại hình đẹp mắt và thể thao hơn, tuy nhiên kích thước không khác so với Cerato. Bên trong, khoang lái của K3 cũng không quá thay đổi so với Cerato trước đây. Điểm mới chủ yếu đến từ các tính năng tiện ích mới.

Đối với bản 1.6 Luxury, Kia Việt Nam trang bị cho mẫu xe hạng C chức năng khởi động xe từ xa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, nội thất phối 2 tông màu, cửa sổ trời chỉnh điện...

Phiên bản này dùng động cơ xăng Gamma 4 xy-lanh dung tích 1.6L cho công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 157 Nm. Hộp số là loại tự động hoặc số sàn 6 cấp, đi cùng hệ dẫn động cầu trước.

Dù giá bán cao hơn 15-20 triệu đồng so với Kia Cerato cũ, Kia K3 vẫn là mẫu sedan hạng C cạnh tranh nhất phân khúc. Lợi thế giá bán rẻ đã giúp mẫu xe này độc chiếm ngôi đầu phân khúc về doanh số trong thời gian dài, đồng thời nhiều lần góp mặt trong nhóm 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Với những thay đổi mới ở cả ngoại hình lẫn trang bị, trong khi chênh lệch giá bán không quá lớn, Kia K3 nhiều khả năng sẽ tiếp nối thành công mà Cerato để lại, giữ vững vị thế dẫn đầu khi kết thúc năm 2021. Trong tháng 8, Kia Cerato đạt doanh số 393 xe, xếp thứ 8 toàn thị trường, cộng dồn từ đầu năm, doanh số mẫu xe này đạt 6.119 chiếc.

Hyundai Elantra 1.6 AT (755,9 triệu đồng)

Thế hệ hiện hành của Hyundai Elantra được ra mắt tại Việt Nam từ giữa năm 2019. Mẫu xe này được phân phối với 4 phiên bản là 1.6 MT, 1.6 AT, 2.0 AT và Sport 1.6 turbo, giá bán niêm yết dao động từ 580 triệu đến 769 triệu đồng. Trong đó, phiên bản 1.6AT là bản số tự động giá thấp nhất (655 triệu đồng), tổng chi phí lăn bánh tạm tính ở mức 755,9 triệu đồng.

Những trang bị tiện nghi có trên Hyundai Elantra 1.6 AT có thể kể đến như ghế bọc da cao cấp, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời, cốp điện thông minh, đèn tự động, gạt mưa tự động, cảm biến áp suất lốp,… Màn hình trung tâm 7 inch tích hợp Apple Carplay.

Sức mạnh của Elantra 1.6 này đến từ động cơ xăng Gamma II 1.6L có công suất tối đa 128 mã lực tại 6.300 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 154,5 Nm tại 4.850 vòng/phút, hộp số tự động 6 cấp.

Về an toàn, Hyundai Elantra 1.6 AT nhỉnh hơn đối thủ Kia K3 1.6 Luxury khi có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo, cảnh báo áp suất lốp. Phiên bản này không có kiểm soát hành trình.

Hyundai Elantra vốn nổi tiếng là chiếc sedan lắm "đồ chơi". Bên cạnh giá bán dễ tiếp cận, đa dạng trang bị là thế mạnh mà các hãng xe Hàn Quốc tập trung khai thác để cạnh tranh với những mẫu xe Nhật Bản cùng phân khúc.

Mazda3 sedan 1.5 Deluxe (801,5 triệu đồng)

Trước khi Kia K3 được ra mắt, Mazda3 được xem là mẫu xe mới nhất trong phân khúc sedan hạng C. Ra mắt từ cuối năm 2019 với 5 phiên bản, giá bán niêm yết dao động từ 719 triệu đến 919 triệu đồng. Sau nhiều lần được hãng điều chỉnh, mẫu sedan này hiện có giá niêm yết 669-849 triệu đồng.

Trong đó, phiên bản số tự động thấp nhất là Mazda3 1.5 Deluxe, có giá niêm yết 669 triệu đồng. Chi phí lăn bánh tạm tính ở mức 801,5 triệu đồng.

So với 2 mẫu xe Hàn Quốc kể trên, trang bị trong nội thất của Mazda3 1.5 Deluxe có phần thua thiệt. Xe có ghế bọc nỉ, chỉnh cơ, không có cửa gió hàng ghế sau. Những trang bị tiện nghi trên bản này có thể kể đến như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, ga tự động và hệ thống khởi động bằng nút bấm.

Đại diện Nhật Bản rõ ràng gặp bất lợi đáng kể về mặt giá bán khi đắt hơn đối thủ. Đổi lại, đây là một mẫu xe có thiết kế bền dáng, mang phong cách sang trọng và hiện đại.

Mazda3 1.5 Deluxe được trang bị động cơ Skyactiv-G 1.5L, công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm, hộp số tự động 6 cấp. So với 2 đối thủ Hyundai Elantra 1.6 AT và Kia K3 1.6 Luxury, Mazda3 1.5 Deluxe có hiệu suất thấp hơn do dung tích động cơ nhỏ hơn.

Về trang bị an toàn, mẫu xe này được trang bị ở mức cơ bản như ABS, EBD, phanh khẩn cấp EBA, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi. Tuy nhiên Mazda3 1.5 Deluxe có 7 túi khí, nhiều hơn Hyundai Elantra 1.6 AT (6 túi khí) và Kia K3 1.6 Luxury (2 túi khí).