Giả làm zombie trong suốt một năm

Josh Nalley (42 tuổi), một quản lý nhà hàng ở Kentucky (Mỹ), thường xuyên quay video nhập vào các vai xác chết trên TikTok hơn một năm qua để gây chú ý.

Josh Nalley được mời đóng phim nhờ giả làm zombie.

Mục tiêu của Nalley là nhận được hợp đồng đóng phim ở Hollywood. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, ước mơ của anh đã thành hiện thực. Vào tháng 7, đài CBS đã ngỏ lời mời Nalley đóng vai zombie cho bộ phim trinh thám CSI: Las Vegas.

Trang cá nhân của nam quản lý nhà hàng được nhiều biết đến từ ý tưởng này và thu hút hơn 5,8 triệu lượt xem, theo Insider.

Trong các đoạn clip, anh thường nhờ người bạn cầm giúp máy ảnh và bắt đầu diễn phân cảnh rùng rợn trong những bom tấn kinh dị. Một số địa điểm được Nalley lựa chọn là bảo tàng Ripley’s Believe It or Not, con đường bị bỏ hoang, vũng tuyết, con suối.

"Bạn diễn" của anh là những chú chó săn, giúp các thước phim trở nên chân thật hơn.

Hơn 300 ngày kể từ khi Nalley bắt đầu đăng bài, CBS đã liên hệ với anh để đề nghị góp mặt trong phim truyền hình của họ.

“Người đại diện nói rằng anh ấy thấy video trên trang đề xuất nên muốn mời tôi tham gia trong CSI: Las Vegas”, Nalley kể lại.

Nalley đã xin nghỉ làm 4 ngày để đến California quay hình. Trên phim trường, anh được các nhân viên giúp hóa trang thành zombie, cả quá trình tốn khoảng vài giờ đồng hồ.

Lần đầu tiên làm diễn viên, Nalley có chút hồi hộp và lúng túng. Đạo diễn yêu cầu anh đóng phân cảnh phải nằm im một chỗ trong vòng 5 tiếng.

Nalley lựa chọn nhiều địa điểm để mang đến cảnh quay chân thật nhất. Ảnh: Insider.

Người đàn ông 42 tuổi thừa nhận việc nằm im trong khoảng thời gian lâu như vậy là phần thử thách nhất. Tuy nhiên, nhờ đã tập luyện trước ở nhà và có sự chuẩn bị kỹ càng, Nalley hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình.

Nalley rất hạnh phúc vì mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.

“Tôi đã quay hơn 350 video ở các địa điểm khác nhau để gây chú ý với các đoàn làm phim. Tôi phải liên tục tìm nhiều nơi khác nhau để ‘giả vờ chết’ mà không khiến mọi người hoảng sợ. Ngoài ra, tôi cũng lo lắng khi phải ngăn cản những chú cún liếm máu giả trên người”, Nalley bày tỏ.

Tài khoản của Nalley đã phát triển thành một dự án nhóm kinh dị cho 115.000 người theo dõi. Anh vẫn tiếp tục làm video, tìm kiếm những cảnh quay sáng tạo. Nhiều dân mạng đã giúp anh gắn thẻ các đạo diễn, hãng phim để tăng sức hút.

“Thật bất ngờ khi nhận được sự hỗ trợ từ mọi người. Hy vọng tôi lại có thêm vai diễn ở Hollywood. Tuy nhiên, điều tôi mong chờ nhất ở thời điểm này là nhìn thấy sự xuất hiện của mình trên màn ảnh vào ngày 3/11 lúc 22h”, anh nói thêm.