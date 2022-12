Giả làm nhân viên Grab để đi giao ma túy

Lê Hoài Hân (37 tuổi, ở tỉnh An Giang) ngụy trang là nhân viên chạy Grab để vận chuyển ma túy từ TP.HCM về An Giang, bán cho người khác thì bị bắt giữ.

Ngày 6/12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoài Hân (37 tuổi, ở thị xã Tân Châu) điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hân bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, ngày 21/1, Hân giả làm nhân viên chạy Grab từ TP.HCM đến thị xã Tân Châu để giao ma túy. Hân chạy đến khu vực cầu Tân An, thị xã Tân Châu, để chờ giao ma túy đá thì bị cảnh sát kiểm tra.

Cảnh sát thu giữ bên trong túi áo khoác của Hân bọc nylon chứa ma túy đá có trọng lượng 4,5191gam và bọc nylon chứa ma túy dạng cần sa.

Hân khai nhận số ma túy đá cảnh sát đã thu giữ được mua từ người lạ mặt, sau đó mang từ TP.HCM về An Giang bán lại kiếm lời, còn cần sa để sử dụng riêng.