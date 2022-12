Giả làm công an dẫn đường cho xe cứu thương

Phạm Vũ Linh (20 tuổi, ở An Giang) khai nhiều lần mặc quân phục công an và dẫn đường cho xe cứu thương nhưng chưa rõ mục đích.

Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Chiều 25/12, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đã lập hồ sơ xử lý đối với Phạm Vũ Linh (20 tuổi, ở huyện Tri Tôn) làm rõ, xử lý về hành vi giả danh công an.

Theo kết quả điều tra, tối 24/12, Công an phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, nhận được điện thoại của người dân về việc một nam thanh niên mặc quân phục công an có biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ.

Đến địa điểm trên, công an phường phát hiện Phạm Vũ Linh mặc quân phục công an, đeo cấp hàm thượng sĩ đang ngồi uống cà phê. Thanh niên này khai bộ trang phục cảnh sát được một người bạn cho. Chiều 24/12, Linh mặc bộ quần áo này rồi chạy xe đến TP Long Xuyên uống cà phê để ra oai, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Linh thừa nhận từ lúc có quân phục công an, anh ta nhiều lần xuống TP Long Xuyên chơi và 3 lần dẫn đường cho xe cứu thương nhưng chưa rõ mục đích.