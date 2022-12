Giả làm cơ quan chức năng để chặn xe, trộm tiền

Công an huyện Lương Sơn cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản với giá trị lớn, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Trước đó, ngày 8/11, Công an huyện Lương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Mạnh Đáng, SN 1990, trú tại thôn 4, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa về việc: Khoảng 14h ngày 8/11, anh Lê Mạnh Đáng điều khiển ôtô BKS: 36C-120.xx trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội, trên xe có Lê Hữu Tuân (SN 1987), thì bất ngờ có 2 người lạ mặt điều khiển môtô vượt lên yêu cầu dừng xe.

Sau khi dừng xe, 2 người tự xưng là cơ quan chức năng làm nhiệm vụ đã yêu cầu anh Đáng và anh Tuân ra phía sau xe kiểm tra. Khoảng 2 phút sau, anh Đáng quay lại cabin, thì phát hiện mất túi xách, bên trong có khoảng 190 triệu đồng. Ngay sau đó, anh Đáng đã trình báo Công an huyện Lương Sơn.

Khánh và Vương.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Lương Sơn đã xác lập chuyên án truy xét và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm tội phạm. Ban chuyên án đánh giá nghi phạm hoạt động lưu động trên các tuyến quốc lộ, thủ đoạn manh động, liều lĩnh, chuẩn bị sẵn kế hoạch trộm cắp tài sản. Mặt khác, hàng ngày, tuyến đường Hồ Chí Minh có hàng nghìn phương tiện lưu thông từ nhiều địa phương trong cả nước về việc xác minh, truy bắt nghi phạm gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở lời khai của bị hại, Ban chuyên án chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát những người nghi vấn trong và ngoài địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và các tỉnh bạn xác định nghi phạm có đặc điểm trùng khớp với mô tả của bị hại.

Với sự hỗ trợ đắc lực từ các đơn vị bạn, Ban chuyên án xác định 2 người nghi vấn hiện trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Đến ngày 16/12, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định và Công an TP Nam Định phá thành công chuyên án, bắt giữ Vũ Văn Khánh (SN 1964, trú tại phường Hạ Long, TP Nam Định) và Trần Minh Vương (SN 1987, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Quá trình đấu tranh, 2 người đã thừa nhận hành vi phạm tội, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản bị mất. Công an huyện Lương Sơn đang tiếp tục củng cố chứng cứ, truy tố nghi phạm trước pháp luật.