Giả là người mua, bán gạo để lừa hơn 3 tỷ

Duy bàn bạc cùng với anh rể mở 4 tài khoản ngân hàng, sau đó giả làm người mua bán gạo, gây ra 14 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Đỗ Trần Phương Duy (28 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) và Huỳnh Hòa Khánh (47 tuổi, anh rể Duy, ở tỉnh Long An) thực hiện.

Cảnh sát cũng thông báo tìm bị hại trong các vụ lừa đảo liên quan đến hai bị can trên.

Theo cơ quan điều tra, Khánh và Duy do nợ nần cờ bạc, đã thực hiện 14 vụ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của các nạn nhân tại Tiền Giang, Long An và TP.HCM.

Cuối tháng 5, ông N.H.C. chủ cơ sở ở huyện Cái Bè, được chào bán 150 tấn gạo với giá thấp hơn thị trường. Ông C. đồng ý mua và yêu cầu giao hàng tại nhà kho ở huyện Cái Bè.

Sáng 28/5, 3 xe container chở 150 tấn gạo đến nơi hẹn giao hàng. Chủ cơ sở xác định đúng số lượng cần mua nên chuyển 600 triệu đồng thanh toán qua tài khoản do người chào bán gạo đã cung cấp.

Khánh và Duy (từ trái qua) khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Ông C. chuyển xong nhưng tài xế không đồng ý cho gạo vào kho vì chủ hàng thật sự vẫn chưa nhận được tiền.

Thông qua tài xế, ông C. đã gọi điện thoại cho chủ hàng và được giải thích trước đó có người đặt mua 150 tấn gạo, yêu cầu chở đến nhưng chưa thanh toán tiền.

Ông C. gọi lại cho người đã chào bán gạo nhưng không liên lạc được, mới phát hiện lừa đảo nên trình báo cảnh sát.

Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, xác định thủ phạm là Duy và anh rể. Sau hai tháng tích cực điều tra, cuối tháng 8, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với công an địa phương, bắt giữ Duy và Khánh đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Cả hai thừa nhận đã bàn bạc, giả làm người bán và mua gạo, sau đó liên hệ chủ các cơ sở và dàn dựng tình huống giao dịch, chiếm đoạt tiền thông qua hình thức chuyển khoản.