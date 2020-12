Giá khách sạn 5 sao ở Phú Quốc không tăng mạnh dịp Tết Dương lịch

Mức giá các khách sạn lớn ở Phú Quốc (Kiên Giang) đưa ra trong đợt nghỉ Tết Dương lịch không có nhiều biến động.

Chia sẻ với Zing, nhiều đơn vị lữ hành, nhiều công ty bán combo du lịch đều nhận xét Phú Quốc sẽ là điểm đến hút khách nhất trong dịp này. Dù giá vé máy bay tăng khá cao, lên tới 8 triệu đồng/khứ hồi (chặng Hà Nội - Phú Quốc), giá các khách sạn 5 sao ở đây lại tương đối bình ổn.

"Các năm trước, vào dịp lễ Tết, nhiều khách sạn thường có thêm phụ thu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, hầu hết khách sạn đều có chính sách kích cầu với giá tốt", bà Phạm Thảo, Giám đốc Agolo Travel chia sẻ về tình hình giá khách sạn trong 3 ngày nghỉ Tết sắp tới.

Hiện tại, Novotel Phú Quốc đưa ra mức giá khoảng 6,5 triệu đồng/2 đêm/phòng view vườn. Phía khách sạn này cũng tặng thêm khách đặt phòng một khoản quỹ có giá trị bằng 40% tiền phòng để sử dụng cho các dịch vụ như ăn uống, spa... Phòng hướng biển có giá khoảng 7,4 triệu đồng/2 đêm/phòng với ưu đãi như trên.

Việc đặt phòng khách sạn 5 sao ở Phú Quốc dịp Tết Dương lịch vẫn khá dễ dàng. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, Sol by Meliá Phú Quốc đưa ra mức giá khoảng 1,9 triệu đồng/đêm cho hạng phòng tiêu chuẩn, rộng 27 m2. Giá đã bao gồm thuế, ăn sáng và đón tiễn sân bay theo lịch trình của khách sạn.

Theo khảo sát của Zing, hiện tại, việc đặt phòng khách sạn 5 sao ở Phú Quốc cho dịp Tết Dương lịch không gặp nhiều khó khăn. Đa số vẫn trống nhiều phòng và có ưu đãi cho khách đặt trực tiếp thay vì các kênh đặt trực tuyến.

Hiện tại, nhiều công ty tour, combo du lịch vẫn đang chào bán mức giá khá tốt so với việc đặt tự túc.

"Lượng khách đặt tour Tết Dương lịch đã khá đông. Điểm được du khách yêu thích nhất là miền Bắc, miền Tây, Phú Quốc hay Nha Trang (Khánh Hòa). Dù giá tăng trong dịp lễ Tết, du khách vẫn có thể tiết kiệm được khoảng 15-44% nếu đặt tour.

Về Phú Quốc, chúng tôi đang đưa ra tour 3 ngày, khởi hành từ TP.HCM với giá chỉ khoảng 4 triệu đồng. Khách mua tour còn được tặng thêm vé Safari World. Tính tới 30/11, tỷ lệ khách đăng ký tour Tết Dương lịch rơi vào khoảng 45%", bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel cho biết.

Thực tế, các combo, tour du lịch cũng hình thành từ việc ghép vé máy bay, phòng khách sạn giống như đi tự túc. Tuy nhiên, một số đơn vị chào bán mức giá tốt hơn so với thời điểm hiện tại do họ đã gom được một quỹ vé máy bay nhất định từ trước. Vì thế, mức giá họ bán ra có phần tốt hơn so với đặt tự túc. Dù vậy, du khách cũng cần cân nhắc về uy tín các bên thứ 3 trước khi đặt mua tour, combo du lịch.