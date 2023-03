Giả khách gọi tài xế xe ôm U70 đến cửa khẩu để cướp

Phi yêu cầu ông Đ. chở đến cửa khẩu Tho Mo, đến đoạn đường vắng thuộc ấp 3B, xã Hựu Thạnh, anh ta bất ngờ dùng dao đâm tới tấp vào người ông Đ. gây thương tích nặng.

Chiều 8/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu và Công an tỉnh Long An, bắt giữ Trần Văn Phi (SN 1993, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 5/3, tại ấp 3B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Phi đã cướp táo tợn xe máy mang BKS 63B9- 378.xx của tài xế xe ôm tên P.V.Đ. (SN 1954, ngụ xã Mỹ phong, TP Mỹ tho, tỉnh Tiền Giang. Gây án xong, Phi chạy về Tây Ninh lẩn trốn đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Trần Văn Phi.

Qua điều tra, Phi khai nhận đang làm thuê tại TP Mỹ Tho. Do nghiện cờ bạc và nợ nần chồng chất, vào ngày 5/3, Phi giả vờ thuê xe ôm của ông Đ. từ TP Mỹ Tho về huyện Đức Hòa với giá 300.000 đồng.

Tiếp đó, anh ta yêu cầu ông Đ. chở đến cửa khẩu Tho Mo, đến đoạn đường vắng thuộc ấp 3B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Phi bất ngờ dùng dao đâm tới tấp vào người ông Đ. gây thương tích nặng.

Thấy nạn nhân bất tỉnh, Phi cướp xe tẩu thoát. Được người dân cấp cứu kịp thời, nên nạn nhân may mắn thoát chết.

Hiện vụ việc tiếp tục điều tra, làm rõ.