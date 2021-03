Giá iPhone giảm sâu cuối tháng 3

Tại hệ thống Di Động Việt, thế hệ smartphone mới nhất của Apple là iPhone 12 VN/A series đang giảm đến 7 triệu đồng, các dòng iPhone khác cũng có giá hấp dẫn.

Theo ghi nhận của Di Động Việt - đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, sức mua iPhone đang có dấu hiệu tăng. Nguyên nhân đến từ giá sản phẩm được giảm sâu, đơn cử iPhone 12 VN/A series giảm đến 7 triệu đồng, iPhone 8 cũ còn 5,59 triệu và các model khác như iPhone XS, XS Max giảm 1-2 triệu đồng.

iPhone 12 VN/A series giảm đến 7 triệu đồng

Tại hệ thống Di Động Việt, bốn model của iPhone 12 series đều được giảm vài triệu đồng. Trong đó, iPhone 12 VN/A giảm 4 triệu đồng cho bản 64 GB và 128 GB; 3,8 triệu đồng cho bản 256 GB, đưa model này về giá từ 20,99 triệu đồng. iPhone 12 mini cũng ghi nhận mức giảm đến 3,5 triệu đồng, phiên bản cao nhất là 256 GB còn 22,49 triệu.

Bảng giá iPhone tháng 3 tại Di Động Việt.

iPhone 12 Pro VN/A đang là model có mức giảm nhiều, lên đến 7 triệu đồng (bản 512 GB). Phiên bản 128 GB và 256 GB có mức giảm lần lượt là 4 triệu và 6,5 triệu đồng, đưa model này về giá từ 26,99 triệu. Độc giả tham khảo giá iPhone 12 VN/A series tại đây .

iPhone 12 Pro đang là model có mức giảm giá nhiều tại Di Động Việt.

Là model được yêu thích trong series, giá bán iPhone 12 Pro Max từ 29,99 triệu đồng cho bản 128 GB; 32,19 triệu đồng cho bản 256 GB và 38,79 triệu đồng cho bản 512 GB. Mức giá này đã giảm đến 5,8 triệu đồng so với niêm yết.

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max cũ giảm 2,4 triệu đồng

Giá bán iPhone 11 Pro, 11 Pro Max giảm 800.000 đồng so với tháng trước, nâng mức giảm so với niêm yết lên 2,4 triệu đồng. Giá sản phẩm lần lượt từ 15,99 triệu đồng và 18,99 triệu đồng. Đây là dòng máy likenew (như mới) có ngoại hình đẹp, được bảo hành trong 6 tháng và có chính sách bảo hành một đổi một.

Ngoài ưu đãi về giá, iPhone 11 Pro cũ và 11 Pro Max cũ được hỗ trợ chính sách trả góp 0% và “Trade-in thu cũ đổi mới”.

iPhone 11 từ 13,79 triệu đồng

Giá bán iPhone 11 cũ đang ở mức thấp, còn 13,79 triệu đồng. Với hình thức “trade-in thu cũ đổi mới”, người dùng có thể tiết kiệm 12,7 triệu đồng, tương ứng mức bù tiền để sở hữu iPhone 11 còn khoảng hơn 1 triệu đồng.

Ngoài ra, chính sách trả góp 0% cũng giúp việc mua iPhone 11 cũ dễ dàng hơn. Người dùng trả trước từ 1,4 triệu đồng là có thể sở hữu.

iPhone XS, XS Max cũ từ 9,39 triệu đồng

Mang vẻ ngoài thời thượng cùng cấu hình mạnh nên iPhone XS, XS Max có sức mua cao. Với hình thức như mới, được tích hợp bảo hành một đổi một với nhiều ưu đãi, hai dòng sản phẩm này trở thành lựa chọn hợp lý của người dùng công nghệ.

Cụ thể, iPhone XS cũ giá còn 9,39 triệu đồng, iPhone XS Max cũ còn 11,99 triệu đồng. So với thời điểm Tết 2021, giá bán của hai model này đã giảm gần 1 triệu đồng tại Di Động Việt.

iPhone XS Max cũ về giá dưới 12 triệu.

iPhone 8, 8 Plus cũ giá từ 5,59 triệu

Dù đã ra mắt khoảng 4 năm, sức mua của iPhone 8 và iPhone 8 Plus cũ vẫn ở mức cao, nhất là khi cả hai sản phẩm về mức niêm yết phổ thông. Giá bán iPhone 8 cũ tại Di Động Việt là 5,59 triệu đồng và iPhone 8 Plus là 7,59 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với tháng trước.

iPhone 8 Plus được ưa chuộng bởi thiết kế cổ điển, cấu hình ổn định và mức giá vừa túi tiền.

Có thể nói, dù là iPhone cũ đã trình làng 4 năm hay flagship đương thời như iPhone 12 VN/A series thì sức mua của các model này đều cao. Ngoài ưu điểm về thương hiệu, sức mạnh cấu hình khiến những dòng sản phẩm được ưa chuộng.