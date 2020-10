Giá iPhone có thể tăng nếu Google thua kiện chính phủ Mỹ

Google cho rằng giá bán của smartphone sẽ tăng vọt nếu họ thua vụ kiện từ chính quyền Mỹ.

Bộ Tư Pháp Mỹ (DOJ) cho rằng sự độc quyền của Google làm mất đi tính cạnh tranh và sự đổi mới của thị trường, gây thiệt thòi cho người tiêu dùng.

Trọng tâm của vụ việc là các hợp đồng giữa Google và đối tác, đặt công cụ tìm kiếm của đại gia công nghệ này làm tùy chọn mặc định trên các thiết bị như iPhone và điện thoại Samsung.

Những hợp đồng này là những thương vụ khổng lồ. Google đã chi trả hàng tỷ USD mỗi năm để đảm bảo vị trí mặc định và kiểm soát những gì mọi người nhìn thấy, tra cứu trên điện thoại.

DOJ đưa ra bằng chứng Google đã trả cho Apple từ 8- 12 tỷ USD để công ty này cài đăt Google là ứng dụng tìm kiếm mặc định trên iPhone. Thỏa thuận này chiếm từ 15% - 20% lợi nhuận hàng năm của Apple.

Còn với Google, thỏa thuận này quan trọng đến mức Google coi việc mất nó như một kịch bản "báo động đỏ", theo DOJ.

Giá bán điện thoại sẽ tăng?

Google phản đối vụ kiện là "sự thiếu sót sâu sắc" và khẳng định giá của điện thoại có sẽ tăng vọt nếu chính phủ Mỹ thắng kiện.

Google lập luận rằng thỏa thuận với Apple giúp công ty này có được những khoản kinh phí để thâm nhập thị trường phân khúc thấp, như việc sản xuất iPhone SE giá rẻ.

Nếu mất đi khoản doanh thu đó, Apple có thể sẽ phải đẩy giá bán điện thoại lên cao hơn để bù lại. Người tiêu dùng sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Google là cài đặt mặc định trên iPhone. Ảnh: Macworld UK

Ngoài ra, Google cho rằng việc họ cung cấp miễn phí hệ điều hành Android cũng giúp kiểm soát giá bán của điện thoại di động.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quan điểm này của Google là chưa thực tế.

Nhà phân tích chính tại công ty nghiên cứu Techsponential, Avi Greengart, cho biết lập luận của Google chỉ có ý nghĩa nếu thỏa thuận được áp dụng cho mọi công ty điện thoại.

Tuy nhiên, Google chỉ nói về iPhone và Apple. Theo ông, Apple có thể có được khoản doanh thu đó từ một công ty khác, chẳng hạn như Microsoft.

“Tôi không nghĩ giá điện thoại sẽ tăng lên,” ông nói.

Thay đổi thói quen tìm kiếm của người dùng

DOJ còn cáo buộc Google "khóa" việc phân phối tìm kiếm trên Android bằng cách buộc các đối tác cài đặt trước dịch vụ tìm kiếm của họ và các ứng dụng khác lên điện thoại.

Bác lại những lời chỉ trích đó, Google cho rằng việc tải trước ứng dụng lên điện thoại không đảm bảo thành công.

Các đại diện của Google dẫn chứng về Google Plus, đối thủ của Facebook. Ứng dụng Google Plus cũng được tải sẵn trên điện thoại Android, nhưng cuối cùng nó chẳng đi đến đâu. Và hãng đã phải đóng cửa Google Plus vào năm ngoái.

Nhà phân tích tại Technalysis, Bob O'Donnell, cho biết các cài đặt gốc và các tùy chọn mặc định luôn tạo ra sự khác biệt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cài đặt mặc định rất quan trọng vì người tiêu dùng thường do dự khi thay đổi chúng hoặc không biết cách thực hiện.

Chúng đủ ý nghĩa để Google bỏ ra hàng tỷ USD mỗi năm để duy trì. Đa số người dùng sẽ đi theo cài đặt mặc định và sử dụng Google, chỉ số ít có thể chọn đối thủ, theo O'Donnell.

Vụ kiện chống độc quyền giữa chính phủ Mỹ và Google có thể ảnh hưởng đến thói quen hàng ngày của người dùng smartphone.

Nếu quyết định buộc Google phải thay đổi cách kinh doanh của mình được đưa ra. Sức ảnh hưởng của nó sẽ tác động đến hàng tỷ người dùng Google và cả hàng tỷ người sử dụng dịch vụ đối thủ, chưa bàn đến việc điều này có ảnh hưởng đến giá điện thoại như lập luận của Google hay không.

Quyết định này trước tiên sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong lượng dữ liệu mà người dùng cung cấp cho Google, cách thức sử dụng công cụ tìm kiếm và cả việc cân nhắc cài đặt ứng dụng nào trên điện thoại của họ.