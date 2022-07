Giá heo hơi lên mốc 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi gần đây tăng liên tục trở lại, lên mức 70.000 đồng/kg. Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao khiến sản lượng heo tái đàn tại các hộ nông dân giảm mạnh.

Ngày 12/7, tại miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 1.000-4.000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, tại các tỉnh Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Tuyên Quang lên mốc 66.000 đồng/kg.‏ ‏

Sau khi lần lượt tăng 2.000-4.000 đồng/kg, các địa phương như Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội đang thu mua với giá 66.000-68.000 đồng/kg. Đặc biệt, Thái Bình là địa phương đang thu mua heo hơi ở mốc cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giao dịch chủ yếu quanh mức 58.000-64.000 đồng/kg. Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa là 4 tỉnh ghi nhận mức giá thu mua thấp nhất khu vực. ‏Còn Thanh Hóa tiếp tục neo tại mốc 64.000 đồng/kg, đây cũng là mức cao nhất khu vực ở thời điểm hiện tại.

Tại miền Nam, giá heo hơi dao động 58.000-63.000 đồng/kg. Lý giải nguyên nhân giá mặt hàng này tăng trở lại, ông Thọ, chuyên thu mua heo của người dân tại Đồng Nai cho biết số lượng heo trong các trại bán ra ít hơn so với tháng trước vì sản lượng heo tái đàn giảm.

DIỄN BIẾN GIÁ HEO HƠI TRUNG BÌNH TRÊN CẢ NƯỚC TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 12/7 Giá heo đồng/kg 48000 59000 53000 51000 53000 58000 61000 70000

Hơn nữa, theo ông, chi phí đầu vào liên tục lên cao, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi tăng đã đẩy giá bán heo tăng vọt. Ngoài ra, dịch tả heo châu Phi cũng khiến nguồn cung trong các hộ nuôi giảm, người chăn nuôi lo ngại không dám mạnh dạn tái đàn, thậm chí một số hộ bỏ chuồng trống.

Thông tin từ Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, ngày 12/7, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn chỉ khoảng 4.570 con, số lượng heo tiêu thụ trong chợ khoảng 4.159 con. Giá heo trung bình dao động khoảng 70.000-82.000 đồng/kg. Trong khi cùng thời điểm tháng trước, giá dao động 60.000-73.000 đồng/kg.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho rằng giá heo hơi thời gian gần đây tăng do tăng theo các nước trong khu vực như Trung Quốc hiện giá heo tăng tới 80.000 đồng/kg, Thái Lan hơn 70.000 đồng/kg.

"Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là giá cám tăng 15 lần so với năm 2020 cũng là nguyên nhân khiến giá heo hơi tăng nóng. So với năm 2020 đến nay chi phí chăn nuôi heo đã tăng khoảng 2 triệu đồng/con. Do đó giá heo tăng lên để phù hợp yêu cầu sản xuất", ông Đoán đánh giá.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch hiệp hội này cho rằng mức tăng này, người nông dân vẫn chỉ huề vốn chứ chưa thể có lãi. Ngoài ra, nhiều nơi đang có tình trạng ngại tái đàn vì lo ngại dịch tả lợn châu Phi, điều này cũng khiến nguồn cung giảm.

"Dự báo từ nay đến hết năm, giá thức ăn chăn nuôi vẫn tiếp tục tăng do chiến sự tại Ukraine", ông nói thêm.

Thực tế, hiện nay không chỉ nguyên liệu đầu vào các ngành sản xuất mặt hàng tiêu dùng tăng mà ngành chăn nuôi, trồng trọt cũng đối mặt với làn sóng tăng giá. Từ thức ăn chăn nuôi, phân bón, bao bì, túi nylon, nguyên liệu sản xuất đều tăng lên mức kỷ lục, gây áp lực không nhỏ cho người nông dân.