Gia đình Trung Quốc bị chỉ trích khoe của vì ném tiền cho khách

Video ghi lại cảnh một gia đình chúc mừng sinh nhật bằng cách ném hàng trăm tờ tiền cho khách dự tiệc đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, SCMP đưa tin.

Một người phụ nữ tham dự đã bình luận trong video, mô tả cảnh tượng đó là "điên rồ" khi đám đông cuồng loạn tranh giành tiền.

Vụ việc được ghi nhận ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Trong đó, gia đình không được tiết lộ danh tính, đã ném những tờ tiền có tổng trị giá 20.000 nhân dân tệ ( 3.000 USD ) từ ban công xuống cho người thân, bạn bè dự tiệc sinh nhật của đứa con 16 tuổi.

Yang, người nói trong video, cho biết gia đình này đã mời hàng chục khách, bao gồm họ hàng, bạn bè và người quen biết.

Trong video, các thành viên trong nhà đứng xung quanh lan can trên sân thượng tầng một. Sau đó, họ mở những chiếc túi chứa đầy những cuộn tiền có mệnh giá 100 nhân dân tệ, ném chúng xuống cho những vị khách dưới sân.

Yang cho biết cô rất ngạc nhiên trước cảnh tượng kỳ lạ, cùng sự điên cuồng của đám đông nhặt tiền. Cô không tham gia vì vừa phẫu thuật, sợ xô đẩy sẽ ảnh hưởng tới vết thương.

"Mọi người đều phát điên", Yang nói trong video.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên gia đình này ném tiền mặt như vậy. Yang cho biết trước đây họ đã làm điều này như một cách để chia sẻ vận may của mình, nhưng nói thêm: "Đó không phải là một phong tục văn hóa địa phương".

Câu chuyện đã nhanh chóng tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. Nhiều người chỉ trích gia đình này vì "không thể hiện sự tôn trọng".

"Tôi tin rằng gia đình này đang phô trương sự giàu có", một người bình luận. "Lỡ như nó biến thành một vụ giẫm đạp thì sao?", một người khác lo ngại.

Ở chiều ngược lại, nhiều người dành lời khen ngợi sự hào phóng của gia đình này. "Họ thật tốt bụng", "Gia đình này ở đâu vậy? Tôi muốn làm hàng xóm với họ", một số người dùng để lại bình luận.

