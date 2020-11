Gia đình tài xế tử vong ở Bắc Giang gửi đơn cầu cứu

Cho rằng cái chết của anh Nguyễn Văn Bách có nhiều bất thường, gia đình nạn nhân đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chiều 23/11, người thân tài xế Nguyễn Văn Bách (ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) cho biết đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan tố tụng địa phương để đề nghị làm rõ nguyên nhân anh Bách tử vong bất thường sau vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 37.

Chia sẻ với Zing, chị Nguyễn Thị Hồng (chị gái nạn nhân) cho rằng anh Bách tử vong do bị một nhóm người truy sát.

Theo người này, rạng sáng 11/11, anh Bách lái ôtô chở đôi nam nữ tên Lưu và Ngân đến huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Trong đó, chị Ngân là người quen, từng nhiều lần thuê tài xế Bách chở đi.

Chỉ vài giờ sau khi rời nhà, gia đình nhận được hung tin anh Bách bị tai nạn giao thông, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa. Khi chị Hồng cùng người thân đến bệnh viện, bác sĩ nói anh Bách qua đời trước khi nhập viện.

"Bác sĩ khuyên gia đình làm đơn trình báo công an, đề nghị khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân chết", chị Hồng kể.

Xe do anh Bách điều khiển biến dạng sau va chạm với ôtô tải. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Trong đơn kêu cứu, chị Hồng cho biết gia đình đã thu thập thông tin vụ việc. Một trong 2 người đi xe xác nhận với gia đình nạn nhân rằng hôm đó, anh Bách chở họ đến quán karaoke ở huyện Hiệp Hòa để tìm người thân.

Trên đường về, ôtô của anh Bách bị một xe 7 chỗ và xe máy truy đuổi. Người đi xe máy đã áp sát, dùng dao bầu uy hiếp tài xế Bách.

Khi đến xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ôtô do anh Bách cầm lái va chạm với xe tải chạy chiều ngược lại. Chị Hồng nhận định vụ truy đuổi khiến ôtô do em trai cầm lái gặp tai nạn. Và sau khi va chạm với xe tải, anh Bách chưa tử vong do tài xế thắt dây an toàn, túi khí ôtô đã bung.

"Những công nhân làm đường đã chứng kiến em trai tôi bị nhóm người kia đạp cửa, lôi ra khỏi xe. Nhân chứng cũng cung cấp video ghi được cảnh em trai tôi quỳ xuống xin nhưng vẫn bị đánh đập", chị Hồng nói và cho biết khi đó camera hành trình kèm thẻ nhớ trên xe anh Bách bị lấy đi.

Cho rằng cái chết của anh Bách không phải do tai nạn giao thông, chị Hồng đã gửi đơn cầu cứu và đơn tố giác đến các cơ quan tố tụng.

Liên quan vụ việc này, chiều 12/11, trang web của Công an tỉnh Bắc Giang đăng thông tin với tiêu đề: "Gây rối trật tự công cộng gây hậu quả chết người tại Hiệp Hòa", trong đó nêu việc công an tạm giữ 4 người để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bốn người liên quan được xác định là Đặng Văn Thêm (21 tuổi, trú tại Yên Bái), Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Ích (51 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, cùng ở Bắc Giang). Tuy nhiên, đến nay, bài viết này không còn hiển thị.

Trao đổi với Zing chiều 23/11, thượng tá Trần Thế Cường, Trưởng công an huyện Hiệp Hòa, cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ việc Nguyễn Văn Bách tử vong.

"Vụ án đang trong quá trình điều tra, kết quả sau đó sẽ được công bố công khai", thượng tá Cường nói và chưa đưa ra nhận định về vụ việc này.