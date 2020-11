Gia đình siêu mẫu Hà Anh trong trang phục thu đông Old Navy

Hà Anh ghi dấu với fan bởi đôi chân dài cùng những bước catwalk tự tin trên sân khấu. Trong cuộc sống thường nhật, cô luôn biết cách mix-match trang phục cho cả gia đình. Ví như thiết kế ton-sur-ton với áo thun năng động, họa tiết logo Old Navy đơn giản mà vẫn nổi bật.

Thừa hưởng nét đẹp và thần thái của mẹ, Myla tự tin tạo dáng trước ống kính trong trang phục của Old Navy. Cô bé nổi bật với áo thun kẻ sọc mềm mại kết hợp váy nhung tăm đỏ rượu và giày sandal dây sành điệu.

Là thương hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Gap Inc, thời trang Old Navy đậm chất Mỹ với màu sắc trẻ trung cùng tính ứng dụng cao. Có trụ sở đặt tại San Francisco, thời trang Old Navy mang đến không gian mua sắm thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Với hệ thống hơn 1.000 cửa hàng trên toàn thế giới, thương hiệu này mở ra thế giới thời trang đa dạng cùng giá thành hợp lý.

Đặc biệt, hãng triển khai chương trình ưu đãi “We’re family” cho thiết kế mùa thu đông: Mua 2 giảm 15%, mua 4 giảm 25% áp dụng từ 2/11 trên toàn hệ thống cửa hàng Old Navy.

Hệ thống cửa hàng:

Tầng B1, ô 50-51, Vincom Center Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.

Tầng 2, ô 10B, Crescent Mall, quận 7, TP.HCM.

Tầng trệt, Estella Place, 88 Song Hành, phường An Phú, quận 2, TP.HCM.

Tầng Trệt, ô 14, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.