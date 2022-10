Gia đình siêu giàu của vợ thủ tướng Anh thành tâm điểm

Dù là một trong những nhà giàu có nhất Ấn Độ, gia đình ông Narayana Murthy vẫn giữ lối sống giản dị, khiêm tốn và được nhiều người kính trọng vì điều này.

Kể từ khi ông Rishi Sunak trở thành người kế nhiệm vị trí lãnh đạo nước Anh, sự chú ý bắt đầu đổ dồn về gia đình tân thủ tướng, đặc biệt là người bố vợ giàu có - tỷ phú Murthy.

Mới đây, ông Murthy đã dành lời chúc cho con rể của mình. "Chúng tôi tự hào về Rishi Sunak và chúc con rể sẽ đạt được thành công", ông nói hôm 25/10. "Tôi tin rằng Rishi Sunak sẽ làm hết mình vì người dân Vương quốc Anh".

Trên thực tế, ông Narayana Murthy, một trong những người giàu nhất Ấn Độ, đã có những cảm xúc lẫn lộn khi lần đầu tiên nghe về người đàn ông sẽ trở thành con rể của mình, theo CNN.

“Cha cảm thấy hơi buồn và ghen tị khi con nói với cha mẹ rằng con đã tìm thấy người bạn đời của mình", ông Murthy viết bức thư gửi con gái có trong cuốn sách Legacy: Letters from eminent parents to their daughter.

“Nhưng khi cha gặp Rishi, và thấy cậu ấy giống như những gì con mô tả - tài giỏi, đẹp trai và quan trọng là trung thực - cha đã hiểu tại sao con lại đổ gục trước chàng trai ấy”, theo cuốn sách.

Ông Murthy nổi tiếng ở Ấn Độ với việc đồng sáng lập công ty phần mềm Infosys vào năm 1981. Đây hiện là công ty đa quốc gia trị giá gần 11 tỷ USD với hơn 345.000 nhân viên.

Thế nhưng, sự hào nhoáng không xuất hiện trong cuộc sống của gia đình. Dù sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 4,5 tỷ USD , bố vợ của tân thủ tướng Anh vẫn sống trong một căn hộ ở Bengaluru từ những thập kỷ trước. Ông lái một chiếc xe nhỏ, rửa bát và dọn dẹp nhà vệ sinh riêng như bao người khác.

Ông không có phi cơ riêng, không có kỳ nghỉ xa hoa, không có dinh thự sang trọng hay những thương hiệu xa xỉ. Mọi thứ về vợ chồng ông Murthy đều khiêm tốn, không phô trương, Guardian đưa tin.

Ông Rishi Sunak và bà Akshata Murthy, con gái của tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy. Ảnh: BBC.

Phẩm chất quý giá

Bà Akshata Murthy không được sinh ra trong một gia đình giàu có ngay từ đầu. Infosys được cha bà thành lập vào năm 1981, một năm sau khi bà chào đời.

“Trong những ngày đó, chúng ta còn không thể mua được điện thoại bàn, và người đồng nghiệp lúc bấy giờ, Arvind Kher, đã phải lặn lội từ văn phòng ở Nariman Point (Mumbai) đến nhà của chúng ta ở Bandra (một vùng ngoại ô Mumbai) để thông báo với cha rằng mẹ đã sinh con”, ông Narayana Murthy viết trong cuốn sách.

“Cuộc sống đã thay đổi đối với chúng ta kể từ đó. Chúng ta kiếm được nhiều hơn, nhưng con biết đấy chúng ta vẫn tiếp tục duy trì lối sống đơn giản", ông cho biết thêm.

Theo Sky News, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ về kỹ thuật điện và một lần kinh doanh CNTT thất bại, tỷ phú Murthy cùng 6 người bạn kỹ sư đã ngồi tranh luận tại căn hộ của ông để tìm cách thành lập một công ty viết mã phần mềm.

Vào thời điểm đó, họ không có máy tính và phải vay 10.000 rupee (khoảng 121 USD ) từ bà Sudha để thành lập công ty. Họ thậm chí phải sử dụng cả phòng sinh hoạt chung của nhà Murthy làm văn phòng.

Trong hơn 4 thập kỷ sau đó, Infosys đã phát triển với mục tiêu cung cấp cơ sở hạ tầng phần mềm, dịch vụ tư vấn, công nghệ và dịch vụ outsourcing (thuê ngoài) trên toàn cầu.

Doanh thu của Infosys đã tăng gấp 10 lần từ năm 1999 đến năm 2004, đạt một tỷ USD. Ngày nay, nó được định giá 11 tỷ USD . Tạp chí TIME gọi ông là “cha đẻ của lĩnh vực công nghệ thông tin tại Ấn Độ".

Thế nhưng, trong cuốn sách Three Thousand Stitches mà bà Sudha viết vào năm 2017, bà kể lại đến giờ, chồng bà vẫn tự dọn dẹp nhà vệ sinh và rửa bát đĩa sau bữa ăn - công việc mà nhiều người giàu Ấn Độ thường giao cho người giúp việc.

Ông Narayana Murthy (phải) cùng vợ Sudha và con trai Rohan. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, các nhân viên tại Infosys nói về niềm tin của ông Murthy vào phẩm giá của lao động. Họ đã chứng kiến ​​cảnh ông tự mình sửa chữa các sự cố điện nhỏ trong căng tin. Ông cũng nổi tiếng về tính chính trực. Một số người nói rằng ông chưa bao giờ dính líu đến hối lộ.

Ông Murthy là một người hướng nội, kiểu người không thích làm gì hơn đọc sách. Vì vậy, giống như những gia đình bình thường khác, căn hộ của họ tràn ngập sách.

Sau sách, hoạt động từ thiện là một niềm đam mê khác của tỷ phú Ấn Độ. “Sức mạnh thực sự của tiền bạc là ở việc cho đi” là một trong những câu nói nổi tiếng của ông.

Vợ ông, bà Sudha Murthy là nhà khoa học máy tính và kỹ sư. Bà từng có khoảng thời gian làm việc ở Infosys, nhưng hiện chủ yếu làm nhà từ thiện với mục đích cải thiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo South China Morning Post, bà Sudha Murthy được mệnh danh là "người bà được yêu thích nhất ở Ấn Độ”. Bà hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực công tác xã hội khi thành lập 60.000 thư viện và xây dựng 16.000 nhà vệ sinh.

Hình mẫu truyền cảm hứng

Cả hai ông bà Murthy, đều ở cuối tuổi 70, được xem như một cặp vợ chồng trung lưu miền Nam Ấn Độ điển hình. Cách ví von này ngụ ý sự giản dị trong cuộc sống hàng ngày của họ, từ thực phẩm, quần áo cho đến đồ đạc sử dụng.

Thay vì chạy theo trào lưu, họ sống theo các giá trị gia đình, học hành cần mẫn và làm việc chăm chỉ, trung thực và cư xử nhẹ nhàng.

Minh chứng là hôn lễ giữa ông Sunak và bà Akshata Murthy vào năm 2009 tại thành phố Bangalore, Ấn Độ.

Báo chí trong nước đã mô tả bữa tiệc là một sự kiện "không rườm rà" với sự tham dự của người nhà và bạn bè thân thiết. Họ cũng lưu ý rằng gia đình Murthy "được biết là rất xem trọng quyền riêng tư".

Ông Murthy được ca ngợi là người cha của ngành công nghệ thông tin tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Trong những năm đầu Infosys còn thiếu tiền, ông Murthy đã ngồi ở khoang ghế hạng phổ thông ngay cả khi có các chuyến bay quốc tế kéo dài nhiều giờ. Ông chỉ ngừng làm việc đó khi công ty đạt doanh thu một tỷ USD.

Suhel Seth, chuyên gia tiếp thị và quản lý đối tác của Counselage, người biết tỷ phú Murthy, nói rằng: “Ông là một hình mẫu nổi bật và truyền cảm hứng”.

“Ông ấy cho người Ấn Độ tầng lớp trung lưu thấy rằng bạn có thể thành công, đồng thời là người có đạo đức. Ông Murthy là hình ảnh thu nhỏ của người đàn ông tự lập và có lòng khiêm tốn đích thực”, Suhel Seth nói.

Và mặc dù được bố vợ hết lời khen ngợi, tân thủ tướng Anh cũng những có thói quen gây "mất điểm" với vợ mình. Đó là ông Sunak không uống rượu.

“Tôi thực sự đã cố gắng (uống rượu)”, ông chia sẻ với tờ Times. “Gia đình tôi ai cũng uống, vợ tôi cũng vậy. Nó khiến cô ấy rất phấn khích, còn tôi thì không".

Tân thủ tướng Anh nói thêm rằng ông từng bị thuyết phục uống vài ly ngay trước đám cưới ở Ấn Độ năm 2009, nhưng thừa nhận không thích mùi vị này.

Ngoài ra, ông Rishi cũng tiết lộ tính cách của vợ chồng ông có những điểm khác biệt, thể hiện rõ nhất trong việc quản lý, sắp xếp nhà cửa.

"Tôi cực kỳ ngăn nắp, cô ấy lại rất bừa bộn", ông nói. "Cô ấy sẽ ghét tôi nếu tôi nói ra điều này, nhưng tôi sẽ tiết lộ thật với bạn, cô ấy không hề gọn gàng chút nào. Quần áo, giày dép của cô ấy vứt khắp mọi nơi như một cơn ác mộng".