Gia đình ông Trump rạn nứt?

Quan điểm mới đây của con gái ông Donald Trump tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ làm dấy lên nghi ngờ rạn nứt quan hệ trong gia đình của cựu tổng thống.

Ivanka Trump, con gái của cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố chấp nhận kết luận của cựu Chánh văn phòng kiêm Bộ trưởng Tư pháp William Barr.

Trong phiên điều trần hôm 9/6 trước Ủy ban điều tra Hạ viện về vụ bạo loạn Điện Capitol, ông Barr cho rằng quan điểm của ông Trump về sự gian lận trong bầu cử tổng thống năm 2020 là “nhảm nhí”.

Trong video tại phiên điều trần, Ivanka cho biết kết luận của ông Barr “ảnh hưởng đến quan điểm của tôi". Đồng thời, ái nữ của cựu tổng thống cũng thừa nhận: "Tôi tôn trọng Bộ trưởng Tư pháp Normal Barr, vì vậy tôi chấp nhận những gì ông ấy nói".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Washington Post hồi tháng 4, cựu Tổng thống Trump từng nhấn mạnh: “Đừng quan tâm họ (con gái và con rể của ông) đã nói gì. Hãy để họ nói sự thật. Tôi nói với họ rằng: ‘Chỉ cần nói sự thật’".

Tuy nhiên, hôm 9/6, cựu tổng thống lại đưa ra quan điểm phản bác phát ngôn của con gái mình. Trên trang mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Ivanka không quan tâm đến việc xem xét hoặc tìm hiểu kết quả bầu cử”. Ông cũng hàm ý rằng con gái mình đã không tham gia những hoạt động trong những ngày cuối của chính quyền mà ông đứng đầu.

Quan hệ rạn nứt

Washington Post dẫn nguồn tin từ các cố vấn của ông Trump cho biết quan điểm của Ivanka Trump đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ của cha con cựu tổng thống.

Chẳng những vậy, bắt đầu từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, mối bất hoà có dấu hiệu lan rộng ra cả gia đình, trong hoạt động kinh doanh và chính trị của gia đình ông Trump.

Video phát biểu của Ivanka Trump được trình chiếu tại phiên điều trần hôm 9/6. Ảnh: Washington Post.

Trước đó, dấu hiệu rạn nứt quan hệ giữa Ivanka với cha và các anh chị của cô đã xuất hiện khi cô tránh tham gia những cáo buộc gian lận vô căn cứ và cố gắng lật ngược kết quả bầu cử.

Vào ngày bạo loạn diễn ra ở điện Capitol hôm 6/1, Ivanka đã nhiều lần cố gắng thuyết phục tổng thống đưa ra tuyên bố hoặc video kêu gọi những người ủng hộ ông ngừng hành động quá khích.

Sự rạn nứt trên có thể lớn lên khi Ủy ban điều tra tổ chức thêm các phiên điều trần bổ sung trong tháng này. Lời khai của Ivanka về những nỗ lực thúc giục cựu tổng thống hành động vào hôm 6/1 đã khiến cô trở thành nhân chứng quan trọng cho các nhà điều tra.

Ủy ban điều tra đã có cuộc gặp riêng với Ivanka và chồng cô là Jared Kushner trong nhiều giờ. Cơ quan này cũng cho biết biên bản các cuộc gặp sẽ được công bố.

Các nguồn tin của Ủy ban điều tra cho biết cuộc gặp với Ivanka và chồng sẽ hữu ích trong việc giúp tìm hiểu tâm lý của ông Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết Ivanka và chồng đã không cho ông biết sớm những lời khai họ cung cấp. Ông cũng cho rằng thỏa thuận của Ủy ban điều tra với con gái ông là "hành vi quấy rối".

Ảnh hưởng của lời khai đã lan rộng thông qua một đoạn trích video. Đây được xem là diễn biến bất ngờ cho cuộc điều tra của Quốc hội, cũng là cú sốc ngay cả đối với những người theo dõi sát sao cuộc điều tra. Đoạn video đã thu hút khoảng 19 triệu người xem qua truyền hình.

“I kind of, like I said, my interest at that time was on trying to get as many pardons done,” Kushner testified. “And I know that, you know, him and the team were always saying, ‘Oh we’re going to resign, we’re not going to be here if this happens, if that happens,’ so I kind of took it up to just be whining, to be honest to you.”

Ủy ban điều tra cũng cung cấp một video ngắn về lời khai của con rể ông Trump. Qua đó, Jared Kushner bác bỏ lời đe dọa từ chức của cố vấn pháp lý Nhà Trắng lúc đó là Pat Cipollone trước sự vụ ngày 6/1. Ông Kushner tuyên bố trong video: “Thành thật với bạn, tôi nghĩ rằng nó chỉ để than vãn”.

Ông Trump đã không đưa ra bất kỳ phản ứng công khai nào đối với lời khai của con rể. Tuy nhiên, theo ba người từng trò chuyện cùng ông Trump, ông đã phàn nàn về vai trò của Kushner trong chiến dịch tái tranh cử.

Lời khai quan trọng

Kể từ khi ông Trump rời nhiệm sở, con gái và con rể của ông đã không tham dự các hội nghị chính trị, hoặc các yếu tố khác trong hoạt động chính trị của ông. Ngoài ra, họ hầu như không bao giờ nói chuyện với các cố vấn khác của ông.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và con gái Ivanka Trump. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, một số thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích việc sử dụng video lời khai của vợ chồng Ivanka Trump.

“Đoạn clip của Ivanka Trump đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng việc đưa nó ra là hoàn toàn vô cớ và rõ ràng chỉ nhằm mục đích khiến cô ấy xấu hổ”, Tổng biên tập của National Review, Rich Lowry, viết trên Twitter.

Việc Ivanka Trump tham gia một thời gian dài vào các dự án kinh doanh của cha cô đã thu hút sự chú ý của các công tố viên. Gần đây, cô cũng mở rộng chi nhánh trong việc kinh doanh thương hiệu quần áo cá nhân của mình.

Từng là đảng viên đảng Dân chủ ủng hộ quyền của người đồng tính và quyền phá thai, Ivanka về sau chuyển sang ủng hộ "đảng Cộng hòa của ông Trump" và phản đối việc phá thai. Điều này làm dấy lên suy đoán về tham vọng chính trị của ái nữ nhà ông Trump.

Với tư cách là những cố vấn của tổng thống, Ivanka và chồng thường được đối xử đặc biệt và dường như không thể bị sa thải. Một cựu quan chức Nhà Trắng cho biết: “Họ có thể ra vào bất cứ khi nào họ muốn, trong khi những người khác không có được sự sang trọng đó".

Cho đến nay, họ là một trong số ít những người trong chính quyền của cựu tổng thống sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra.

Trong suốt cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016, Kushner đã làm việc với các luật sư có uy tín. Những người này sau đó đã đưa ra các kết luận mang tính cân bằng. Điều này khác với thái độ chống đối từ đội ngũ pháp lý cựu Tổng thống Trump.

Không rõ Ivanka đã cung cấp cho các nhà điều tra những thông tin nào khác để có thể công bố trong các phiên điều trần sắp tới.

Vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ. Theo đó, trong bức thư gửi đến Ivanka, Ủy ban điều tra đã đề cập đến kế hoạch của ông Trump nhằm cản trở việc kiểm phiếu đại cử tri, liệu ông có tìm cách ngăn chặn việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia hay không.

Đồng thời, bức thư cũng nhắc đến mối liên quan giữa những gì cựu tổng thống làm trong những ngày sau cuộc bạo loạn ở điện Capitol với các mối đe doạ bạo lực lúc đó.