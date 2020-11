Gia đình 'nữ hoàng TikTok' đánh mất đời tư vì nổi tiếng quá nhanh

"Bây giờ mơ ước một cuộc sống bình thường là điều không thể. Chúng tôi đã đánh mất cuộc sống riêng tư và đó là điều tồi tệ nhất", sao TikTok 19 tuổi nói.

D'Amelio là gia đình đầu tiên tham gia TikTok và cũng là những người nổi tiếng nhất trên nền tảng chia sẻ video ngắn này, theo The Guardian.

Charli D'Amelio được mệnh danh là "nữ hoàng TikTok" khi có hơn 99 triệu người theo dõi. Chị gái của Charli - Dixie D'Amelio - và cả bố mẹ cô - bà Heidi D'Amelio và ông Marc D'Amelio - cũng đều là sao TikTok khi sở hữu tài khoản triệu follow.

Có thể nói gia đình D'Amelio đã trở nên giàu có và nổi tiếng chỉ sau một đêm. Từ những nữ sinh không ai biết đến, chị em Charli và Dixie giờ đây là triệu phú tuổi teen.

Còn vợ chồng D'Amelio cũng không còn là bậc cha mẹ bình thường mà bỗng trở thành những phụ huynh có ảnh hưởng trên mạng, phải học cách quản lý tiền bạc và sự nổi tiếng của con cái.

Gia đình D'Amelio thừa nhận rằng cuộc sống của họ đã bị xáo trộn hoàn toàn từ ngày nổi tiếng. Cùng với những điều tích cực, danh tiếng đã mang đến không ít mệt mỏi và phiền toái.

"Bây giờ mơ ước một cuộc sống bình thường là điều không thể. Chúng tôi đã đánh mất cuộc sống riêng tư và đó là điều tồi tệ nhất", Dixie D'Amelio nói.

Đảo lộn

Trước khi bước chân vào thế giới TikTok, gia đình D'Amelio từng có một cuộc sống bình thường ở bang Connecticut (Mỹ).

Lúc đó, ông Marc còn buôn bán quần áo thể thao và bà Heidi là một huấn luyện viên cá nhân. Hai đứa con gái tuổi teen của họ đều sẵn sàng cho một con đường học vấn lâu dài. Dixie chuẩn bị vào đại học còn cô em Charli đang theo học cấp 3.

Thế nhưng tất cả đảo lộn khi họ trở nên nổi tiếng trên TikTok. "Mọi kế hoạch từng là tốt nhất trước đó - Dixie vào đại học hay cuộc sống ở Connecticut - bị đẩy sang một bên để mở đường cho sự nổi tiếng trên Internet và những cạm bẫy của nó", ông Marc nói.

Danh tiếng đến quá nhanh và mọi thứ thay đổi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Chị em Dixie và Charli bỏ ngang việc học. Sau khi bán căn nhà ở Connecticut, 4 thành viên D'Amelio chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp giải trí chỉ mới bắt đầu của họ.

Thế nhưng, mọi chuyện không hoàn toàn như mơ. Ở Los Angeles, cuộc sống bí bách và áp lực hơn nhiều. "Khi cuộc sống của bạn có trên Internet thì không có sự riêng tư nào cả", Dixie chia sẻ trong một bài phỏng vấn với Grazia.

Cuộc chia tay đầy ồn ào của chị em nhà D'Amelio với hai sao TikTok khác Chase Hudson và Griffin Johnson là những minh chứng rõ nhất cho điều Dixie nói.

Hàng trăm cuộc gọi đe dọa

Charli đăng video đầu tiên lên TikTok lúc cô 15 tuổi, còn Dixie 18 tuổi. Chưa đầy một năm sau, họ đã có hàng triệu fan. Những người yêu mến hai chị em D'Amelio cũng chỉ mới 14-15 tuổi.

"Không phải người hâm mộ nào cũng lịch sự. Thỉnh thoảng có những người đi quá giới hạn", Charli nói.

"Nữ hoàng TikTok" cho biết mỗi ngày cô nhận được hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn ẩn danh thậm chí đe dọa. Charli cho biết cô từng phải tạm dừng sử dụng mạng xã hội nhiều lần vì quá sợ hãi.

Vợ chồng D'Amelio rất lo lắng cho an toàn của con gái. Họ đã gọi điện đến cơ quan thực thi pháp luật báo cáo vụ việc, thuê vệ sĩ bảo vệ các con và trả tiền làm thêm giờ cho cảnh sát túc trực bên ngoài nhà riêng 24/7.

Không chỉ lo sợ vì bị đe dọa trực tuyến, Charli và Dixie còn bị bắt nạt ở trường. Theo Insider, cô chị Dixie từng nghỉ học 5 tháng và phải chuyển trường vì những tin đồn không hay về mình ở trường cũ.

Dixie bị bạn cũ tố "giả vờ động kinh để gây chú ý trong lớp học". Đáp trả tin đồn này, Dixie giải thích trên sóng livestream rằng cô bị rối loạn lo âu nghiêm trọng trong năm 2 trung học, dẫn đến chứng động kinh tâm lý (PNES).

"Những tin đồn thật ngớ ngẩn. Họ không biết rằng những lời họ nói có thể hạ gục, làm tổn thương người khác", Dixie nói.

Đối mặt với không ít áp lực vì nổi tiếng quá nhanh song không thành viên nào trong gia đình D'Amelio có ý định dừng lại.

D'Amelio còn được cho sẽ nối bước nhà Kardashian khi đang ấp ủ ý định lấn sân truyền hình bằng một chương trình thực tế đậm phong cách Keep Up with the Kardashian.

"Mọi thứ xảy ra rất nhanh chóng. Nhưng chúng tôi nghĩ nếu làm chương trình thực tế, chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Và như Charli đã nói, cứ phải để mọi người hiểu chúng tôi kỹ hơn một chút", ông Marc D'Amelio nói.