Gia đình Neymar sắp đón thành viên mới

Người mẫu Bruna Biancardi thông báo mình đã mang thai bằng một loạt hình ảnh khoe bụng bầu.

Trong bối cảnh gia đình sắp đón thêm thành viên mới, bộ đôi này chia sẻ: "Bố mẹ đã mơ về một cuộc sống có con. Bố mẹ đã lên kế hoạch cho sự xuất hiện của con và biết rằng con ở đây để hoàn thiện tình yêu của bố mẹ và làm cho những ngày tháng của chúng ta hạnh phúc hơn".

Biancardi, cô nàng có 3,6 triệu lượt theo dõi trên Instagram, viết tiếp: "Con sẽ gia nhập một gia đình xinh xắn, bao gồm các chị gái, các bà, các chú, dì, những người luôn yêu thương con rất nhiều. Ngóng chờ ngày gặp con!".

Đây là người con thứ hai của Neymar sau Davi Lucca (11 tuổi). Lucca là con giữa Neymar và bạn gái cũ.

Biancardi và Neymar bắt đầu hẹn hò nhau từ năm 2021. Họ đã chia tay vào giữa năm 2022 ngay sau khi tuyên bố đính hôn, đã quay lại với nhau vào đầu năm nay. Cặp đôi cùng đón sinh nhật lần thứ 31 của tuyển thủ Brazil (5/2) và không ngại chia sẻ vài bức ảnh thân mật trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, Biancardi viết: "Chúc mừng sinh nhật anh. Em nói với anh tất cả mọi thứ ngày hôm nay. Em đặt bức ảnh nhỏ này ở đây chỉ để ghi lại".

"Chúc cho tuổi mới của anh thật tuyệt vời và may mắn! Chúc anh luôn có nhiều điều để ăn mừng, có bạn bè bên cạnh, đạt được nhiều thành tựu, nhiều mục tiêu và sức khỏe. Cầu Chúa tiếp tục che chở cho mối quan hệ của chúng ta. Em yêu anh! Hãy luôn tin tưởng em", người đẹp 28 tuổi bày tỏ.

