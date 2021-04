Gia đình Kim Kardashian kiếm tiền giỏi như thế nào?

Kris Jenner: Theo báo cáo của Forbes vào tháng 10/2020, giá trị tài sản ròng của Kris Jenner là 190 triệu USD . Mẹ Kim kiếm được rất nhiều tiền từ vai trò điều hành sản xuất show Keeping Up with the Kardashians. Với mỗi tập chương trình, bà kiếm được khoảng 100.000 USD . Năm 2018, bà xếp hạng 84 trong danh sách người nổi tiếng được trả lương cao nhất do Forbes công bố. Tuy nhiên, Kris đã không xuất hiện trong danh sách này vào năm tiếp theo. Ảnh: PageSix.