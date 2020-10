Gia đình Jennifer Garner từng khổ tâm vì cánh săn ảnh

Jennifer Garner cho rằng việc bị paparazzi săn đuổi là cái giá của sự nổi tiếng ở Hollywood. Nhưng cô không chấp nhận chuyện các con mình lo sợ vì điều đó.

Theo E! Online, xuất hiện trên chương trình Tell Me More with Kelly Corrigan, Jennifer Garner chia sẻ về quãng thời gian bị cánh paparazzi theo đuổi ráo riết. Họ tìm cách săn ảnh của chồng cô lúc ấy là Ben Affleck, cùng ba người con Violet, Seraphina và Samuel, suốt gần một thập kỷ.

“Trong 10 năm, có ít nhất sáu chiếc xe hơi và thường là 20 chiếc đỗ bên ngoài nhà chúng tôi, ngoài trường học, hay thậm chí cả nơi khám bệnh của con tôi. Tôi phải cầu xin họ, 'Làm ơn hãy đứng sang một bên, nhường đường cho tôi. Con tôi đang bị ốm'", minh tinh Elektra hồi tưởng.

Jennifer Garner từng trao đổi với chính quyền về dự luật chụp hình trẻ em hồi 2013. Ảnh: E! Online.

Jennifer Garner chia sẻ việc cố tình thu hút sự chú ý của paparazzi là “điều điên rồ”, dù đây có thể là cái giá của sự nổi tiếng. Nữ diễn viên cho biết cánh săn ảnh có lần còn vi phạm luật giao thông khi vượt đèn đỏ để bám theo xe hơi của cô.

Jennifer Garner và ba người con Violet, Seraphina, Samuel tại một sự kiện năm 2018. Ảnh: E! Online.

Garner nhắc lại câu nói của con gái sau khi chứng kiến cảnh paparazzi theo dõi gia đình cô: "Có nhiều chiếc ống kính khổng lồ đuổi theo con, về phía mẹ con, rồi lại đuổi theo con đến trường. Điều đó khiến con và các bạn sợ hãi. Con sợ ống kính. Chúng trông giống như súng”.

Năm 2013, Jennifer Garner và Halle Barry từng đề nghị dự luật xử phạt những người chụp ảnh trẻ em mà không được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp.

Tháng 9 cùng năm, Thống đốc California (Mỹ) - Jerry Brown - đã thông qua dự luật. Minh tinh cho rằng quyết định này giúp thay đổi cuộc sống của cô và các con.

Mặc dù phải bảo vệ các con khỏi ống kính của paparazzi, Jennifer Garner thừa nhận rằng cô vẫn kết bạn với một vài nhiếp ảnh gia.

Các con của Jennifer Garner đã cao gần bằng cô. Ảnh: Mega.

“Tôi chỉ không thích những lúc họ cố săn đuổi gia đình tôi. Nhưng có một vài người đã gắn bó với tôi rất lâu. Có người từng chụp ảnh gia đình tôi suốt 15 năm. Một trong số họ có lần nói với tôi rằng, ‘Cô không biết chúng tôi yêu quý mấy đứa nhóc thế nào đâu. Thực sự thì bọn tôi rất tôn trọng gia đình cô’. Điều đó phần nào khiến tôi xiêu lòng”, cô tiết lộ.