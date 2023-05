Gia đình Benedict Cumberbatch bị kẻ cầm dao uy hiếp

Theo Page Six, gần đây, cảnh sát Bắc London (Anh) được báo cáo về vụ đột nhập dinh thự hàng triệu USD của gia đình Benedict Cumberbatch. Theo đó, một kẻ lạ cầm dao đá vào cổng nhà Cumberbatch và hét lên: "Tôi biết anh chuyển đến đây. Tôi hy vọng căn nhà này bị thiêu rụi".

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Cumberbatch và vợ Sophie Hunter cùng 3 người con đang ở trong nhà. Họ nghe thấy tiếng la hét, làm loạn bên ngoài. Không chỉ vậy, kẻ đột nhập còn lấy chậu cây của nhà Cumberbatch và ném mạnh vào tường. Hệ thống liên lạc nội bộ của căn nhà bị phá hoại.

Nguồn tin cho biết tên này bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Dẫu vậy, cơ quan chức năng vẫn tìm ra danh tính của hắn nhờ dấu vết DNA để lại trên hệ thống liên lạc nội bộ.

Theo Daily Mail, thủ phạm gây ra vụ việc được xác định là Jack Bissell, 35 tuổi, trước đây từng làm đầu bếp tại khách sạn Beaumont ở Mayfair. Tên này nhận lệnh cấm 3 năm từ gia đình tài tử Marvel.

"Đương nhiên cả gia đình Benedict rất sợ hãi. Họ nghĩ tên này sẽ xông vào nhà và làm hại. May mắn mọi chuyện không diễn biến nghiêm trọng đến thế. Benedict và Sophie có nhiều đêm mất ngủ kể từ khi nhà họ bị tấn công", nguồn tin cho hay.

Trong phiên xử gần đây, các công tố viên cho biết Bissell bị cáo buộc nói với một người bán hàng rằng anh ta sẽ đột nhập vào nhà của Cumberland và đốt nó.

Page Six liên hệ với đại diện của Cumberbatch nhưng chưa nhận được phản hồi.

Benedict Cumberbatch, sinh năm 1976, là diễn viên kiêm nhà sản xuất thực lực người Anh. Trong rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của Cumberbatch, khán giả thường nhớ đến anh với tạo hình bác sĩ Stephen Strange trong chùm phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Tháng 2/2015, anh kết hôn với đạo diễn sân khấu Sophie Hunter. Họ có với nhau 3 con trai. Gia đình tài tử đang sống trong dinh thự sang trọng ở Bắc London.

