Gia đình Beckham không tốn một đồng cho lễ cưới con trai

Nhà gái lo toàn bộ chi phí hôn lễ với con số được công bố là 3,9 triệu USD. Trong đó, tiền trang trí tiệc bằng hoa quý đã chiếm 65.000 USD.

Theo tờ Heart của Anh, lễ cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz diễn ra trong 3 ngày với tổng chi phí 3 triệu bảng ( 3,9 triệu USD ). Vợ chồng David Beckham không cần góp đồng nào vì Nelson Peltz - cha cô dâu - đã rút hầu bao toàn bộ.

Trong đó, gia đình nhà gái chi 50.000 bảng ( 65.000 USD ) trang trí bàn tiệc bằng hoa lan quý. 300 khách mời xác nhận tham dự, họ sẽ được chiêu đãi thực đơn đa dạng, có cả món chay và thức ăn dành cho người ăn kiêng. Ngoài ra, rượu champagne hảo hạng Bollinger cũng được phục vụ không giới hạn.

Chú rể Brooklyn Beckham xuất hiện trước giờ diễn ra lễ cưới. Ảnh: Daily Mail.

Nguồn tin nói hôn lễ tổ chức thành 2 buổi riêng biệt, theo tôn giáo của bố mẹ cô dâu là đạo Do Thái và Công giáo. David Beckham được cho là rất muốn phát biểu bằng tiếng Do Thái trong ngày trọng đại của con trai, phóng viên The Sun tiết lộ.

Trước giờ G, không gian diễn ra hôn lễ ở Palm Beach chật kín siêu xe. Nhân viên tất bật dựng lễ đường, sân khấu thành hôn. Romeo, Cruz được nhìn thấy lái xe trong khuôn viên.

Daily Mail cho hay toàn bộ váy cưới của cô dâu Nicola Peltz đều do Pierpaolo Piccioli - Giám đốc sáng tạo của Valentino - thiết kế riêng. Màu váy trùng với màu hoa được trang hoàng trong mọi góc của 3 rạp cưới.

Khách mời đến dự không được đăng ảnh, video về cô dâu và chú rể. Phần truyền thông đã có đội ngũ phóng viên và nhiếp ảnh gia của tạp chí Vogue chịu trách nhiệm độc quyền.

Danh sách khách mời nổi tiếng hiện có vợ chồng Tom Brady - Gisele Bundchen, diễn viên Eva Longoria, đầu bếp Gordon Ramsay, Gigi Hadid, các thành viên của nhóm Spice Girls, bạn thân trong và ngoài giới nghệ thuật của vợ chồng Beckham.

Lực lượng bảo vệ tích cực làm việc để đảm bảo sự riêng tư cho hôn lễ. Ảnh: Daily Mail.

Chia sẻ với Vogue trước giờ G, Brooklyn bày tỏ: "Tôi lo lắng về bài phát biểu. Tôi và hôn thê tập luyện nhiều nhưng chưa thể quen. Bù lại, tôi không lo lắng khi biểu diễn trước mặt quan khách".