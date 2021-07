Gia đình 5 người bị khởi tố vì buôn ma túy

Vợ chồng ông Thôi và 3 người con mua ma túy từ một người lạ ở TP Châu Đốc (An Giang) về chia nhỏ và bán kiếm tiền chênh lệch. Cả 5 người bị khởi tố vì hành vi buôn bán ma túy.

Ngày 27/7, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam vợ chồng Võ Văn Thôi (61 tuổi), Lê Thị Đậm (56 tuổi) và 3 người con Võ Văn Đá (32 tuổi), Võ Thị Mộng Ngà (25 tuổi), Võ Thị Mộng Xoàn (23 tuổi, cùng ngụ xã Phú Thạnh) để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 7/7, cảnh sát khám xét nhà của Thôi, phát hiện 253 túi nylon nghi chứa ma túy đá, 110 đoạn ống nhựa chứa bột trắng và 2 viên nén nghi ma túy tổng hợp. Cơ quan điều tra còn tạm giữ 7 điện thoại di động, 17,5 triệu đồng để phục vụ điều tra.

Từ trái qua là Võ Văn Thôi, Lê Thị Đậm, Võ Văn Đá, Võ Thị Mộng Ngà và Võ Thị Mộng Xoàn. Ảnh: Nghiêm Túc.

Vợ, chồng Thôi và các con của bị can khai nhận tang vật là ma túy các loại, mua của một người lạ mặt ở TP Châu Đốc.

Cả gia đình này cùng phân chia số ma túy này để bán nhằm hưởng tiền chênh lệch. Trong lúc gia đình Thôi chưa kịp tiêu thụ hết ma túy thì bị công an phát hiện.

Sau gần 3 tuần giám định tang vật, cơ quan điều tra có đủ cơ sở áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 5 người trong gia đình.