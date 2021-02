Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến đại gia đình 40 người, sinh sống tại nhiều nước khác nhau cùng ăn mừng Tết Nguyên đán thông qua Zoom.

Tết Nguyên đán đối với Jue Wen Too luôn được chuẩn bị chu đáo. Trở về từ những nước xa xôi như New Zealand, gia đình 4 thế hệ của Too sẽ đoàn tụ tại nhà bà cố để tham dự tiệc mừng năm mới truyền thống của người Hakka.

Tuy nhiên, Tết Nguyên đán năm nay của gia đình Too có chút khác biệt. Thay vì quây quần trò chuyện và chơi bài xì dách, các thành viên trong gia đình đã gặp nhau qua màn hình máy tính. Điều đó khiến Too nhớ lại những bữa tiệc náo nhiệt, rộn ràng trước đây.

Thành viên trong gia đình Too đón Tết Nguyên đán thông qua Zoom. Ảnh: Juewen Too.

Bà cố của Too, Thian Ah Yew, năm nay 101 tuổi và sống tại Seremban (Malaysia), cách Singapore 3 giờ lái xe. Mọi năm, các thành viên từ Australia, New Zealand, Singapore và những nơi tại Malaysia sẽ tụ họp tại nhà Yew đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Họ thưởng thức bữa tiệc được nấu hoàn toàn bởi trí nhớ của Yew, người đã mù vài năm trước do bị ngã.

“Trí nhớ của bà rất tốt. Bà ấy nhớ mọi công thức nấu ăn, sau đó hướng dẫn ông bà và dì của tôi nấu”, Too chia sẻ điều tuyệt vời nhất khi mọi người gặp nhau vào Tết Nguyên đán là gặp được bà cố Yew.

“Bà ấy giống như sợi dây gắn kết gia đình chúng tôi với nhau. Tôi vẫn nhớ không khí Tết Nguyên đán những năm trước, khi mọi người quây quần rồi đánh bài”, Too nói.

Chia sẻ về bữa tiệc online năm nay, Too cho rằng việc sử dụng công nghệ với người già sẽ gặp đôi chút khó khăn. Những tính năng như tắt tiếng micro, bật webcam có thể rất dễ với người trẻ, nhưng người lớn tuổi thì không.

Dù vậy, việc gặp mặt nhau qua màn hình máy tính trong hoàn cảnh như thế này vẫn được xem là điều may mắn đối với một số người.

Peggy Lam là dì của Too, sống một mình tại Kuala Lumpur (Malaysia) nhưng không thể gặp người thân do lệnh hạn chế di chuyển cấm người đi khỏi nhà vượt quá bán kính 10 km.

“Thật kinh khủng khi bạn không thể ở bên gia đình và người thân, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm”, chuyên gia tư vấn 47 tuổi đã tổ chức một cuộc gọi qua Zoom trong bữa tiệc tất niên (ngày 11/2) và ngày đầu năm (12/2), để mọi thành viên gần xa gặp gỡ nhau.

Vì dịch bệnh, người từ nước ngoài không thể về Malaysia để quây quần bên gia đình dịp Tết. Ảnh: Juewen Too.

Một trong những người tham gia cuộc gọi là Kenneth Ten, cháu họ của Too, đang theo học nha sĩ tại New Zealand. Chàng sinh viên 24 tuổi trở về Malaysia vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhưng năm nay bị mắc kẹt ở New Zealand vì dịch bệnh.

"Tôi may mắn khi có một nhóm bạn, vẫn có thể ăn tối và thăm nhà nhau, nhưng điều khác biệt là không có gia đình", Ten nói.

"Tết Nguyên đán chắc chắn là điều mà gia đình chúng tôi trân trọng, đặc biệt khi nhìn thấy ông bà đang già đi, chúng tôi muốn dành nhiều thời gian cho họ nhất có thể", Ten hy vọng các lệnh hạn chế di chuyển do dịch bệnh sẽ sớm được nới lỏng để các thành viên gia đình gặp lại nhau.