Gia đình 3 người nghi bị bắn khi đang ăn cơm

Gia đình anh Be đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng nổ lớn khiến 3 người bị thương. Gần căn chòi, công an phát hiện một số vỏ đạn.

Ngày 21/12, Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) đang điều tra vụ 3 người bị thương nghi do bị bắn.

Tối 19/12, anh Đinh Be (17 tuổi, ngụ xã Đắk Nơ, huyện Kông Chro) cùng vợ là chị Đinh Thị Bel (27 tuổi) và con trai 1 tháng tuổi đang ngồi ăn cơm trước chòi rẫy thì nghe tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến cả 3 bị thương. Do chòi rẫy của anh Be ở xã khu dân cư nên đến ngày hôm sau các nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu.

Anh Be điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.H.

Tại bệnh viện, vợ chồng anh Be có nhiều vết thương và dị vật là kim loại trên cơ thể. Bé trai bị dị vật ở mắt và sọ não, hiện trong tình trạng nguy kịch.

Theo anh Đinh Be bản thân và gia đình từ trước đến giờ chưa có mâu thuẫn gì với ai.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kông Chro đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có vỏ đạn bi ở một số gốc cây gần chòi rẫy của nạn nhân.