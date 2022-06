Gia đình 3 người gặp nạn thương tâm khi mót mủ cao su

Trong lúc đi mót mủ cao su tại hầm của công ty ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên (Tây Ninh), 3 người trong một gia đình gặp nạn, tử vong.

Chiều 26/6, Bí thư Huyện ủy Tân Biên Thành Từ Dũ cho biết lãnh đạo huyện cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí mai táng đối với gia đình có 3 người gặp nạn tử vong.

Nguyên nhân ban đầu xác định các nạn nhân tử vong do ngạt khí gas khi đi mót mủ cao su tại hầm mủ, thuộc ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Nạn nhân là anh L.C.L. (35 tuổi), chị B.T.H. (31 tuổi), cháu L.C.H. (13 tuổi) cùng ngụ ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên.

Cụ thể, lúc 7h30 ngày 26/6, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ người dân ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, phát hiện thi thể trên bờ sát hầm chứa nước thải phía sau Công ty Cổ phần Hòa Hiệp Hưng.

Qua xác minh được biết vợ chồng anh L. cạo mủ cao su cho ông Trần Hữu Đông tại ấp Hòa Đông B. Gia đình anh mất tích từ 16h30 ngày 25/6 đến sáng 26/6. Người dân đi tìm, phát hiện xe lôi của gia đình ở khu vực hầm chứa mủ của Công ty Cổ phần Hòa Hiệp Hưng, trên xe có một ít mủ cao su và một đôi dép trên miệng hầm.

Sau khi người dân tiếp tục tìm kiếm, phát hiện thi thể người vợ nằm trên bờ sát hầm và báo với Công an xã Hòa Hiệp. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã đã tiến hành bảo vệ hiện trường, thi thể và báo cáo vụ việc cho Công an huyện Tân Biên thụ lý.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Tân Biên nhanh chóng có mặt tại hiện trường và qua lời khai các nhân chứng xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, có thể nhiều nạn nhân cùng gặp nạn nên yêu cầu Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp tìm kiếm, trục vớt thi thể các nạn nhân.

Trưa cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ trục vớt được 3 thi thể nạn nhân xấu số.

Công an huyện Tân Biên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao 3 thi thể về cho gia đình mai táng.

Đảng ủy, UBND xã Hòa Hiệp đã vận động Công ty Cổ phần Hòa Hiệp Hưng hỗ trợ 65 triệu đồng cho gia đình mai táng. Hiện vụ việc được Công an huyện Tân Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.