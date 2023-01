Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới vọt lên gần 84 USD/thùng trước báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ. Đà tăng được dự báo còn kéo dài.

Theo dữ liệu của Trading Economics ngày 12/1 (giờ Việt Nam), trong vòng 24 giờ qua, giá dầu Brent (chuẩn quốc tế) đã tăng vọt từ 80,5 USD /thùng lên 83,840 USD /thùng, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 3/1 và tăng mạnh so với mốc thấp nhất gần một tháng ( 77,6 USD /thùng) vào tuần trước.

"Đà tăng của giá dầu hình thành sau báo cáo việc làm của Mỹ tuần trước, và dữ liệu về lạm phát ngày hôm nay (12/1) có thể đẩy giá lên cao hơn nữa", ông Craig Erlam - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao có trụ sở ở London - bình luận với Zing.

"Các nhà đầu tư đã lạc quan về triển vọng tiếp đất nhẹ nhàng hơn, thậm chí là tránh được một cuộc suy thoái", ông nói thêm.

Theo S&P, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu có thể rớt xuống khoảng 70 USD /thùng nếu kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Giá dầu thế giới tăng vọt trong vòng 24 giờ qua. Nguồn: Trading Economics.

Fed sẽ ôn hòa hơn?

Theo dự báo của các nhà phân tích được Dow Jones khảo sát, CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tháng 12 của Mỹ sẽ giảm 0,1% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 6,5% so với một năm trước đó. Để so sánh, CPI tháng 11 tăng 0,1% so với tháng 10 và 7,1% so với năm trước.

Một số nhà đầu tư đã đặt cược vào khả năng lạm phát thậm chí thấp hơn dự báo của giới quan sát. Họ chỉ ra mức tăng trưởng thu nhập thấp hơn dự kiến trong báo cáo việc làm tháng 12. Một số dữ liệu khác cũng phát tín hiệu về xu hướng hạ nhiệt của lạm phát tại Mỹ.

Ngày 12/1, chỉ số USD rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Nguồn: Trading Economics.

Theo ông Peter Boockvar - Giám đốc đầu tư tại Bleakley Financial Group - lạm phát đã đi qua và Fed sắp hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất. Các đợt tăng lãi suất của Fed và rủi ro suy thoái của nền kinh tế toàn cầu đè nặng lên những thị trường hàng hóa, trong đó có mặt hàng dầu.

Trước báo cáo lạm phát của Mỹ, chỉ số USD - đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh và các tiền tệ chính khác - đã lao xuống sát ngưỡng 103 điểm, đánh dấu mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Sức mua của USD giảm đồng nghĩa với việc cần nhiều đồng bạc xanh hơn để mua mỗi thùng dầu.

Vọt lên 110 USD /thùng?

Theo ông Erlam, Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới - đang mở cửa kinh tế trở lại. Giới đầu tư lạc quan rằng nhu cầu nhiên liệu sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ những thay đổi của Bắc Kinh.

Theo báo cáo mới đây của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, giá hàng hóa - nhất là giá dầu thô - sẽ lên xuống theo tình hình tại Trung Quốc khi nước này mở cửa trở lại.

"Thị trường nào sẽ hưởng lợi nhất khi (Trung Quốc) mở cửa trở lại?. Đó là dầu", ông Jeff Currie - Trưởng bộ phận Nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Goldman Sachs - nhận định.

"Những thứ gì đang nằm im?. Máy bay, tàu hỏa và xe hơi. Các vị sẽ đưa tất cả trở lại và đó là cú hích lớn đối với nhu cầu dầu mỏ", vị chuyên gia nói thêm.

Nền kinh tế Trung Quốc được dự báo phục hồi mạnh mẽ trong năm nay. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,3% trong năm nay, tăng từ mức 3% của năm ngoái.

Các dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Fitch Ratings lần lượt là 4,6%, 4,4% và 4,1%.

Theo ông Currie, giá của mỗi thùng dầu Brent có thể vọt lên 110 USD vào quý III nếu Trung Quốc và các nền kinh tế khác tại châu Á mở cửa trở lại hoàn toàn.

Ngoài ra, giá dầu cũng sẽ được hỗ trợ bởi tác động của các biện pháp trừng phạt qua lại đối với nguồn cung dầu từ Nga.