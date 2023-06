Giá dầu tăng có thể là cú hích cho điện tái tạo ở châu Á

Các công ty lớn của Nhật Bản dự báo lợi nhuận ròng cao kỷ lục

Trong tài khóa 2023, Toyota Motor Corp dự kiến lợi nhuận ròng sẽ tăng 5,2%, Honda Motor Co. và Nissan Motor Co tăng lần lượt 15,1% và 42% trong khi Japan Airlines Co tăng 59,8%.