Giả danh shipper, trộm đồ ở chung cư TP.HCM

Nam thanh niên giả danh shipper vào chung cư Vinhomes Golden River (quận 1, TP.HCM) trộm đồ ở bàn giao nhận, bị bảo vệ phát hiện và bàn giao cho công an.

Ngày 4/1, trao đổi với Zing, đại diện bộ phận bảo vệ chung cư Vinhomes Golden River cho biết lúc 17h ngày 3/1, an ninh tòa nhà đã bắt được một người trộm cắp 12 món hàng tại khu vực giao nhận.

12 món đồ H.L.T.T. thừa nhận trộm tại chung cư Vinhomes Golden River ngày 3/1. Ảnh: Cư dân cung cấp.

Người này khai tên là H.L.T.T. (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An). T. giả dạng làm shipper tới khu vực giao hàng của chung cư Vinhomes Golden River rồi lén lấy hàng bỏ vào giỏ của mình.

"Chúng tôi thường xuyên nhận được phản ánh từ cư dân về việc thất lạc hàng hóa khi nhờ shipper gửi hàng ở bàn giao nhận hàng của chung cư nên đã mật phục ở một số khu vực để tìm ra người trộm", đại diện bộ phận bảo vệ chung cư này nói.

T. giả danh là người của công ty giao hàng để đến chung cư Vinhomes Golden River trộm cắp. Ảnh: Cư dân cung cấp.

Được biết, qua kiểm tra camera, bảo vệ phát hiện T. đã nhiều lần thực trộm cắp tại chung cư. Họ đã báo sự việc cho Công an phường và giao 12 món hàng làm vật chứng để công an điều tra. Ngoài ra, chung cư Vinhomes Golden River cũng thông báo đến những cư dân mất đồ liên hệ Công an phường Bến Nghé để tố giác tội phạm.

Đại diện Công an phường Bến Nghé (quận 1) thông tin đã tiếp nhận vụ việc. Hiện công an đang điều tra mở rộng và sẽ thông tin khi có kết quả điều tra.