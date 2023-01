Giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Mạo danh nhân viên nhà băng, Lượng yêu cầu chủ tài khoản ngân hàng cung cấp thông tin để khắc phục lỗi rồi chiếm đoạt tài sản.

Bi can Nguyễn Văn Lương.

Ngày 19/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lượng (SN 1995, ở thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Lượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện để khắc phục lỗi tài khoản cho bị hại. Bị can yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng… rồi chiếm đoạt quyền sử dụng. Chỉ trong 2 tháng trước khi bị bắt, Lượng đã chiếm đoạt được số tiền hơn 1 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn cả nước.

Mới đây nhất, Nguyễn Văn Lượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện đến cho chị N.T.H (ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) yêu cầu cung cấp các thông tin mã thẻ tài khoản ngân hàng của chị H để xử lý các vấn đề trục trặc tài khoản, sau đó chiếm đoạt 85 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Như Xuân khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Lượng, qua đó thu giữ 1 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động, 4 thẻ sim và 4 tài khoản ngân hàng...

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.