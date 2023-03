Giả danh đại tá tình báo để lừa tiền tỷ

Giới thiệu là cục trưởng của Tổng cục Tình báo Bộ Công an, bị cáo Hùng lừa tiền của nhiều người có nhu cầu chạy việc và mua ôtô giá rẻ.

Bị cáo Trần Mạnh Hùng tại tòa. Ảnh: H.V.

Ngày 28/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Mạnh Hùng (SN 1969, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người quen. Trong khoảng 2014-2019, để tạo lòng tin, Hùng đưa ra thông tin gian dối bản thân là đại tá, cục trưởng thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc làm, mua ôtô giá rẻ. Bằng thủ đoạn này, Hùng đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của 4 bị hại.

Cuối năm 2018, thông qua mối quan hệ, anh N.N.L. (SN 1980, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thấy Trần Mạnh Hùng xưng là đại tá công an, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc CTCP tập đoàn Quang Vinh. Hùng giới thiệu công ty này có bán nhiều dòng xe ôtô mới và cũ giá rẻ so với thị trường và đưa báo giá cho anh L. tham khảo. Do tin tưởng, anh L. đặt mua một xe Mercedes GLS 450 với giá 3 tỷ đồng . Ngày 28/11/2018, tại trụ sở Công ty Quang Vinh, anh L. đặt cọc số tiền 100 triệu đồng cho Hùng.

Vài ngày sau, Hùng báo cho anh L. là không có nguồn xe Mercedes GLS 450 nên đề nghị anh đổi sang mua 2 ôtô cũ hiệu Lexus, tổng trị giá 3,8 tỷ đồng . Anh L. đồng ý, đặt cọc tiếp 200 triệu đồng. Sau đó, anh L. tiếp tục chuyển cho Hùng 3,5 tỷ đồng . Hùng hẹn trong vòng 7-10 ngày sẽ bàn giao xe và giấy tờ. Tuy nhiên đến ngày hẹn, Hùng không giao xe như đã hứa hẹn và không trả lại tiền. Do anh L. đòi tiền nhiều lần, Hùng đã trả 1,6 tỷ đồng , còn chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng .

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, Công ty Quang Vinh đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất nông sản, thủy sản, kinh doanh vận tải… Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận không có mối quan hệ nào để mua ôtô giá rẻ. Kể từ khi thành lập, Công ty Quang Vinh không có hoạt động sản xuất, kinh doanh gì.

Cùng thời điểm trên, Hùng giới thiệu nghề nghiệp như trên với ông P.V.V. (SN 1962), có thể mua ôtô do công an thanh lý giá rẻ nên ông V. nhờ mua một chiếc ôtô 7 chỗ. Hùng hứa hẹn sẽ giúp ông V. mua chiếc KIA Sorento mới giá 630 triệu đồng và yêu cầu đặt cọc trước 500 triệu đồng, 15 ngày sau sẽ giao xe. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, Hùng không giao xe và nói ông V. đợi thêm. Ông V. không đồng ý, yêu cầu trả lại tiền thì Hùng viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn. Đến ngày 30/9/2019, Hùng trả lại cho ông V. 300 triệu đồng và hẹn 10 ngày sau trả nốt 200 triệu. Đến hẹn, không thấy Hùng trả tiền nên ông V. gửi đơn tố giác đến công an.

Ngoài hành vi trên, Hùng còn nhận tiền của 2 người khác để chạy việc vào ngành công an rồi chiếm đoạt. Tháng 10/2014, chị N.T.T. có nhu cầu xin việc làm cho con gái đã tốt nghiệp Trường Trung cấp Quân Y I. Qua giới thiệu, chị T. và chồng biết Hùng là cục trưởng, có thể xin việc cho con vào Bệnh viện Y học Cổ truyền với chi phí 550 triệu đồng.

Do tin tưởng, chị T. 3 lần chuyển cho Hùng số tiền 550 triệu đồng nhưng Hùng đều chi tiêu cá nhân hết. Đến hẹn, không thấy Hùng xin được việc cho con nên gia đình chị T. nhiều lần gặp Hùng đòi lại tiền. Hùng viết cam kết hoàn trả nhưng sau đó bỏ trốn. Ngày 6/1/2020, chị T. phát hiện Hùng đang ở huyện Thanh Trì, Hà Nội nên báo công an. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai đã đưa ra thông tin gian dối cho vợ chồng chị T., số tiền đến nay không có khả năng khắc phục.

Trước đó, năm 2013, Hùng cũng nhận tiền chạy việc cho vợ anh P.M.H. vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương - Bộ Quốc phòng. Sau khi nhận 130 triệu đồng, Hùng không làm gì mà chi tiêu cá nhân hết. Khi anh H. biết Bộ Quốc phòng không có Tập đoàn Đông Dương nên đòi lại tiền, Hùng trả lại 80 triệu đồng, còn chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Tháng 5/2021, Công an huyện Thanh Trì ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Mạnh Hùng. Đến tháng 4/2022, Hùng bị bắt.

Căn cứ các tình tiết Hùng thành khẩn khai báo, phạm tội từ 2 lần trở lên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt với bản án 9 năm tù đang thi hành của TAND tỉnh Vĩnh Phúc, Trần Mạnh Hùng phải chấp hành mức án chung 24 năm tù.