Giả danh cảnh sát để lừa tiền nữ nhân viên siêu thị

Sau khi quen biết với nữ nhân viên siêu thị, Can lên mạng xã hội mua trang phục công an và thuê ôtô tự lái để đi lừa đảo.

Ngày 3/12, Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) bắt tạm giam Trần Trung Can (24 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định Can là tài xế. Tháng 4/2020, Can đến TP Rạch Giá thuê phòng ở trọ vì mâu thuẫn với vợ.

Can tại cơ quan công an. Ảnh: K.G.

Thông qua mạng xã hội, Can làm quen với chị T.T.K.A. (26 tuổi) là nhân viên bán hàng của một siêu thị. Qua tin nhắn, Can giới thiệu anh ta là công an, phụ trách điều tra các vụ án ma túy.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Can lên mạng mua một bộ đồ cảnh sát với cấp hàm thượng úy, bảng tên Trần Trung Can, còng số 8, súng bắn đạn bi giống súng ngắn Z83…

Can sau đó thuê xe ôtô tự lái đi gặp chị A. Bị can nói mua xe trả góp, cần tiền trả ngân hàng. Tin tưởng Can, nữ nhân viên siêu thị nhiều lần đưa cho Can mượn khoảng 10.000 USD và 43 triệu đồng.

Bộ cảnh phục Can mua trên mạng xã hội. Ảnh: K.G.

Ngoài việc tiêu xài hết tiền mượn của chị A., Can còn mượn của nạn nhân một xe máy rồi mang đi cầm cố.

Ngày 20/11, chị A. đến cơ quan điều tra nơi mình cư trú để tố giác Can. Công an Hòn Đất sau đó vào cuộc, tìm bắt được cảnh sát "dỏm".