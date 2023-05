Giả dân chơi đột kích quán bar Paradis ở Hà Nội

Khi đột kích quán bar Paradis, phóng viên phát hiện bên trong nhiều “xác bóng” dưới sàn và 3 bình khí cười đặt ngay tại cầu thang.

Thiếu tá Lê Văn Thinh - trưởng Công an phường Lý Thái Tổ - cho biết không chỉ lực lượng công an phường, mà Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm nhiều lần tiếp cận quán bar Paradis, nhưng đều gặp nhiều khó khăn.

Nhân viên quán khóa trái nhiều lớp, cử người vừa mời chào, đón khách, vừa cảnh giới để kịp thời thông báo cho bên trong khi phát hiện có lực lượng kiểm tra. Thậm chí, Công an quận Hoàn Kiếm từng điều cả lực lượng cứu hỏa đến, nhưng cả chủ và nhân viên đều “cố thủ” không chịu mở cửa.

Ba bình khí cười và vỏ bóng cao su được đặt ngay tại cầu thang.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về bóng cười được Công an quận Hoàn Kiếm triển khai quyết liệt tới từng địa bàn, trong đó có Công an phường Lý Thái Tổ. Xác định rõ nhiệm vụ với khẩu hiệu “Hoàn Kiếm nói không với ma túy - bóng cười”, Công an phường Lý Thái Tổ làm chủ công, phối hợp với đội cảnh sát kinh tế đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Qua trao đổi với Ban chỉ huy Công an phường Lý Thái Tổ, phóng viên An ninh Thủ đô đã nhập vai, giả “dân chơi” tiếp cận quán bar Paradis 16 Hàng Vôi. Nhìn từ bên ngoài, quán bar này không khác cửa hàng kinh doanh đã đến giờ nghỉ, cửa cuốn kéo kín mít.

Tuy nhiên, khi có khách, thanh niên ngồi ngoài vỉa hè liền mời chào. Sau vài câu hỏi để “loại trừ” trinh sát, cửa cuốn đã bật mở. Bên trong là đường đi vào tối om không có ánh đèn. Nhân viên quán thậm chí phải soi bằng đèn flash của điện thoại.

Các "dân chơi" đang cùng nhau vui vẻ, dưới chân la liệt "xác bóng".

Vừa ngồi xuống, phóng viên được mời chơi “bóng”. Thời điểm này, khoảng gần 24h, nhưng trong quán vẫn có chừng gần chục nam nữ thanh niên với khuôn mặt trẻ trung vẫn vô tư hít bóng. Dưới chân họ, xác bóng la liệt.

Trong khi đó, tổ công tác Công an phường Lý Thái Tổ và Đội cảnh sát kinh tế đã theo sát. Một nữ phóng viên khác tiếp cận: “chị có bạn ở trong”. Khi cửa cuốn vừa bật mở, toàn bộ các cán bộ chiến sĩ ập vào bên trong, bắt quả tang quán bar đang bán bóng cười.

Nhìn vào hóa đơn có thể thấy, combo 50 quả được bán với giá 4,3 triệu đồng, còn nếu mua lẻ là 90.000 đồng/quả bé. Lực lượng công an đã thu giữ 3 bình khí cười, trong đó một bình vừa mới sử dụng và 2 bình còn nguyên, cùng hàng trăm vỏ bóng cao su chưa được sử dụng.

Quán bar này có diện tích khá nhỏ, nhưng tình hình kinh doanh vẫn duy trì ổn định, có lẽ bởi lợi nhuận thu về từ việc bán bóng cười là không hề nhỏ. Trong khi đó, công an phường đã tuyên truyền, ký cam kết nhiều lần, song, vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn.

Theo chỉ huy Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm, trong một lần kiểm tra, khi nhân viên vừa mở cửa, phát hiện công an liền đóng cửa và khóa chặt, ngay cả khi khách biết quán bị kiểm tra muốn ra về cũng không được.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục xử lý theo quy định.