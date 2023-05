Giá của việc tái tạo gương mặt Abby Choi

Trả lời South China Morning Post, chuyên gia nhận định quá trình tái tạo gương mặt, hộp sọ của người mẫu Abby Choi sẽ mất thời gian, có chi phí lớn và phức tạp hơn dự kiến.

Gia đình của người mẫu bị sát hại, Abby Choi, đang cân nhắc việc sử dụng công nghệ in 3D để phục hồi khuôn mặt của cô. Ảnh: Instagram/@xxabbyc.

Một nguồn tin có hiểu biết về quá trình chuẩn bị cho tang lễ của Abby Choi cho biết gia đình của người mẫu này đang nghiên cứu khả năng sử dụng công nghệ cao để tái tạo khuôn mặt và hộp sọ của cô. Một trong số những lựa chọn được cân nhắc bao gồm việc sử dụng công nghệ in 3D để phục hồi toàn bộ phần đầu của Choi.

Horace Sun Haoran, giám đốc công nghệ của công ty in 3D trong lĩnh vực y tế Koln 3D Technology, cho biết việc in 3D phần đầu theo đúng kích cỡ của nạn nhân là một giải pháp khả thi. Nhiều máy in sẽ được sử dụng sau khi các kỹ thuật viên tạo ra được một hình ảnh 3 chiều với phần đầu và gương mặt của Choi.

Ông Sun nhận định hình ảnh chi tiết của Choi cùng bản quét 3D hộp sọ của Choi là những yếu tố cần thiết để thực hiện kỹ thuật này. Theo ông, mặc dù một mô hình 3D phần đầu người có thể được tạo ra từ các bức ảnh, độ chính xác và chi tiết sẽ bị giảm đi.

Chi phí cho quá trình trên cũng có sự dao động lớn tùy vào mức độ chi tiết và chính xác của mô hình 3D. Nếu một công ty phải phục dựng hoàn toàn thi thể bị biến dạng của một người, ông Sun ước tính toàn bộ quá trình có thể mất khoảng ba tháng, với chi phí ít nhất là 100.000 HKD ( 12.760 USD ).

"Khối lượng công việc cần thiết để tạo ra một mô hình 3D như thế này sẽ không chỉ có giá hàng chục nghìn đô la, do chi phí ở giai đoạn đầu sẽ rất cao", ông nhận định.

Việc sử dụng công nghệ in 3D để phục hồi khuôn mặt người quá cố hiếm khi xảy ra trong các đám tang ở Hong Kong. Do các mối lo ngại về chi phí và thời gian, gia đình của người đã khuất chủ yếu lựa chọn kỹ thuật trang điểm thông thường.

Đám tang của Choi dự kiến sẽ diễn ra tại nhà tang lễ Po Fook, quận Sha Tin vào ngày 18/6. Gia đình Choi dự kiến đặt toàn bộ cơ sở này cho buổi lễ. Sau lễ viếng sẽ là lễ an táng vào sáng hôm sau. Hài cốt của Choi sẽ được đưa đến một tu viện trên đảo Lantau để hỏa táng.

Hồi tháng 2, vụ sát hại cô Choi gây chấn động Hong Kong và thế giới. Vụ giết người ghê rợn được đưa ra ánh sáng vào ngày 24/2, khi cảnh sát tìm thấy hộp sọ, chân và một số xương sườn bị gãy của Choi trong căn hộ ở tầng trệt ở ngôi làng Lung Mei Tsuen, quận Tai Po.