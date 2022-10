Giá cổ phiếu Thaiholdings rơi hơn 85% từ đầu năm

Thị giá cổ phiếu THD của Thaiholdings trên thị trường chứng khoán đang rơi theo đà giảm của lợi nhuận, hiện đã xuống vùng thấp nhất kể từ năm 2020.

Thị giá cổ phiếu THD đã giảm hơn 85% từ đầu năm. Ảnh: THD.

Công ty CP Thaiholdings (THD) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với kết quả doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, tính trong ba tháng gần nhất, doanh nghiệp này ghi nhận gần 766 tỷ đồng doanh thu thuần, thấp hơn 74% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguyên nhân chính khiến lãi gộp công ty thu về chỉ tương đương gần 1/5 so với cùng kỳ, đạt hơn 32 tỷ đồng .

Sau khi hợp nhất doanh thu với hoạt động tài chính cùng một số hoạt động khác và trừ các chi phí phát sinh, Thaiholdings thu về khoản lãi trước thuế 62,5 tỷ đồng , cũng thấp hơn 43% so với năm 2021. Lợi nhuận sau khi trừ thuế đạt hơn 39 tỷ đồng , nhưng cũng chỉ tương đương 1.2 so với quý III/2021.

Đáng chú ý, đây đã là quý suy giảm lợi nhuận thứ ba liên tiếp của Thaiholdings, đồng thời là mức thấp nhất mà doanh nghiệp này ghi nhận được kể từ giữa năm 2020 đến nay.

LỢI NHUẬN THAIHOLDINGS GIẢM LIÊN TỤC

Nhãn Quý I/2020 II III IV Quý I/2021 II III IV Quý I/2022 II III Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 9.3 4 57.9 1020 367.6 29.6 77.6 681.7 158.7 131.7 39.3

Thaiholdings cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận hợp nhất giảm mạnh trong quý vừa qua là do mức nền so sánh trong quý III/2021 ở mức cao. Bên cạnh đó, năm nay công ty cũng không còn phát sinh hoạt động chuyển nhượng dự án nên lợi nhuận khác của công ty đã giảm mạnh so với cùng kỳ.

Trong quý III năm trước, khoản lợi nhuận khác mang về cho Thaiholdings tới hơn 180 tỷ đồng , trong khi quý III năm nay chỉ là gần 5,4 tỷ.

Tính chung 9 tháng từ đầu năm, doanh nghiệp có trụ sở tại số 210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ghi nhận 3.424 tỷ đồng doanh thu thuần và báo lãi sau thuế 256 tỷ, giảm lần lượt 43% và 46% so với năm 2021.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến cuối tháng 9 năm nay, tổng tài sản của Thaiholdings vào khoảng 8.500 tỷ đồng , giảm gần 20% so với cuối năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do phần tài sản cố định hữu hình đã giảm mạnh từ mức hơn 1.000 tỷ đồng đầu năm xuống còn 25 tỷ đồng hiện tại (do không còn hợp nhất báo cáo kết quả kinh doanh của một số công ty con).

Ngoài ra, phần tài sản dài hạn khác của Thaiholdings cũng giảm từ hơn 5.200 tỷ đồng xuống 3.100 tỷ do không còn hạch toán gần 1.960 tỷ đồng phần chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Công ty Tôn Đản (chủ sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower).

Thị giá cổ phiếu THD trượt dài theo đà suy giảm lợi nhuận của công ty. Nguồn: Tradingview.

Đáng chú ý, đi cùng đà suy giảm lợi nhuận kể trên, thị giá cổ phiếu THD cũng đang trượt dài trên thị trường chứng khoán. Từ vùng giá trên 260.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, hiện THD chỉ còn được giao dịch với giá 38.500 đồng/đơn vị (cuối ngày 31/10). Như vậy, thị giá cổ phiếu này đã giảm ròng hơn 85% từ đầu năm.

Xét trên biểu đồ hàng ngày, thị giá THD cũng có diễn biến cùng chiều với lợi nhuận Thaiholdings thu về hàng quý khi đều đạt đỉnh vào quý IV/2021 và giảm mạnh từ đó đến nay. Hiện thị giá cổ phiếu này cũng đã giảm về mức thấp nhất 2 năm, trùng với đà rơi của lợi nhuận.

Thaiholdings hiện cũng ghi nhận một khoản bất động sản đầu tư trị giá gần 105 tỷ đồng , là phần nguyên giá của 68 lô đất tại Khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình được công ty nắm giữ với mục đích chờ tăng giá để bán. Trong đó, 63 lô đất này đang được dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản vay của công ty.

Thaiholdings cho biết giá trị hợp lý của các bất động sản này chưa được đánh giá và xác định một cách thức tại ngày 30/9. Tuy nhiên, dựa trên tình hình cho thuê và giá thị trường, ban lãnh đạo tin rằng giá trị hợp lý của các bất động sản này lớn hơn giá trị ghi nhận trên sổ.