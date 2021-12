Giá cổ phiếu tập đoàn cổ đông của China Evergrande lao dốc

Bloomberg đưa tin giá cổ phiếu của Chinese Estates Holdings Ltd. giảm kỷ lục bởi các cổ đông thiểu số không ủng hộ kế hoạch tư nhân hóa của tập đoàn.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 20/12 trên sàn Hong Kong, giá cổ phiếu của Chinese Estates Holdings Ltd. lao dốc tới 35% xuống còn 2,45 HKD/cổ phiếu. Nguyên nhân là các cổ đông thiểu số bác bỏ kế hoạch bán lại với giá 4 HKD/cổ phiếu.

Các cổ đông thiểu số là những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít cổ phần trong công ty hơn cổ đông nắm quyền kiểm soát.

Trong số 74 cổ đông tham gia bỏ phiếu, 64 cổ đông bỏ phiếu không. Những người này nắm giữ 10,8% cổ phần tại tập đoàn.

Tập đoàn bất động sản Hong Kong thuộc sở hữu của gia đình tỷ phú Joseph Lau. Chinese Estates Holdings Ltd. đã công bố kế hoạch chuyển thành công ty tư nhân hồi tháng 10.

Giá cổ phiếu của tập đoàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tiền mặt của China Evergrande - tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc.

Chinese Estates Holdings Ltd. từng là cổ đông lớn nhất của China Evergrande. Tuy nhiên, vào đầu tháng 8, tập đoàn này đã cắt giảm cổ phần tại China Evergrande và cho biết có thể bán toàn bộ cổ phần.

Tập đoàn dự kiến lỗ khoản 10,6 tỷ HKD ( 1,4 tỷ USD ) nếu bán toàn bộ cổ phần trong China Evergrande.

Cặp vợ chồng tỷ phú Lau đã tham gia vào hầu hết đợt gây quỹ của China Evergrande kể từ năm 2009. Ảnh: SCMP.

Theo tờ Sing Tao Daily của Hong Kong, cặp vợ chồng tỷ phú Lau đã tham gia vào hầu hết đợt gây quỹ của China Evergrande kể từ năm 2009. Vào tháng 1/2020, khi China Evergrande bán 6 tỷ USD trái phiếu, China Estates và các cổ đông kiểm soát của tập đoàn đã đầu tư 1 tỷ USD .

Đầu năm nay, bà Chan Hoi-wan - Giám đốc điều hành China Estates, vợ tỷ phú Lau - cũng đầu tư 3 tỷ HKD ( 385,4 triệu USD ) vào đơn vị xe điện của China Evergrande.

Ông Lau là một trong các thành viên của hội bạn yêu thích poker của ông Hứa Gia Ấn - nhà sáng lập China Evergrande. Được biết đến với cái tên Big Two Club, nhóm còn bao gồm ông Henry Cheng của New World Development Co. và ông Cheung Chung Kiu tại C C Land.