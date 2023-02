Giá chung cư dọc metro số 1 ngày càng đắt đỏ

Trao đổi với Zing, Giám đốc kinh doanh tại một công ty môi giới bất động sản có trụ sở ở TP.HCM, cho hay các dự án bất động sản nằm gần tàu điện ở nhiều quốc gia khác đều có giá thuê và giá mua bán cao hơn so với những dự án cùng phân khúc nhưng thuộc khu vực khác, do đó thị trường Việt Nam cũng không ngoại lệ. "Tuy nhiên, do biến động chung thị trường bất động sản Việt Nam, thời gian tới khi tuyến metro đi vào hoạt động, giá các dự án dọc theo tuyến metro số 1 có thể chỉ tăng nhẹ khoảng 10%, chứ không tăng nhanh một cách đột biến", người này nói.