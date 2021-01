Giá căn hộ ngoại thành Hà Nội đạt đỉnh mới

Một dự án ở huyện Gia Lâm lần đầu tiên ghi nhận giá bán sơ cấp vượt 40 triệu/m2.

Báo cáo mới nhất của JLL về thị trường căn hộ tại Hà Nội ghi nhận giá bán sơ cấp 1 trung bình đạt 1.531 USD /m2 trong quý IV/2020, tăng 1,4% theo quý và 2,8% theo năm.

Đáng chú ý, thị trường ghi nhận tốc độ tăng giá tại các quận ngoại thành như Nam Từ Liêm và Gia Lâm cao hơn các quận nội thành trong những thời gian gần đây giúp thu hẹp khoảng cách giá giữa hai khu vực, phần lớn nhờ kết nối giao thông vùng liên tục được cải thiện cùng xu hướng phát triển các khu đại đô thị ở ngoại ô thành phố.

Trong quý vừa qua, huyện Gia Lâm lần đầu tiên ghi nhận giá bán sơ cấp của một dự án mở bán mới đạt mức trên 1.900 USD /m2 (hơn 40 triệu đồng).

Giá mở bán căn hộ tại Hà Nội quý IV/2020 tiếp tục tăng nhẹ 2,8% theo năm. Ảnh: Việt Linh.

Sau khi nguồn cung tăng mạnh trong quý III/2020 với hơn 5.000 căn hộ đến từ giai đoạn sau của dự án Vinhomes Smart City, thị trường đã yên ắng trở lại với chỉ khoảng 2.680 căn được chính thức mở bán vào quý cuối năm do quá trình phê duyệt giấy phép tiếp tục bị trì hoãn.

Tính đến hết năm 2020, tổng lượng mở bán chính thức tại Hà Nội chỉ ghi nhận gần 15.400 căn, chưa bằng một nửa so với 2019.

Phân khúc bình dân và trung cấp tiếp tục dẫn đầu nguồn cung trong quý này với hơn 70% thị phần. Khoảng 28% còn lại đến từ phân khúc cao cấp, chủ yếu đến từ hai dự án mới là BRG Park Residence của Tập đoàn BRG và Masteri Water Front của Tập đoàn Masterise. Dự án này cũng đánh dấu sự gia nhập thị trường của thương hiệu Masterise Homes tại Hà Nội.

Song song với sự sụt giảm nguồn cung, tổng lượng bán đạt 3.667 căn quý IV/2020, giảm 29% so với quý trước và 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc bình dân và trung cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường, đóng góp 72% tổng số căn bán được và phần lớn là từ các dự án hiện hữu do không có dự án lớn nào mới mở bán đợt đầu tiên trong quý.

Tính cả năm 2020, tỷ lệ bán đạt hơn 65%, ghi nhận mức tương tự như các năm trước, JLL đánh giá nhu cầu căn hộ tại Hà Nội ổn định trên thị trường. Hơn nữa, việc ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất vay mua nhà đã tác động tích cực lên tâm lý người mua, giúp nâng cao tỷ lệ giao dịch trong quý.

Dự kiến có khoảng 25.000-30.000 căn hộ gia nhập thị trường vào năm 2021, với kỳ vọng vướng mắc về pháp lý của các dự án sẽ được tháo gỡ.

Mặc dù phần lớn nguồn cung tương lai đến từ các khu đại đô thị của tập đoàn Vingroup, thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục chào đón sự gia nhập của chủ đầu tư lớn ở TP.HCM mở rộng thị phần ra khu vực miền Bắc trong những năm sắp tới.