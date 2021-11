Giá Bitcoin tiếp tục giảm

Giá Bitcoin đang chật vật và không thể trở lại ngưỡng 60.000 USD/đồng. Giới quan sát cho rằng việc đồng USD tăng giá đã gây sức ép lên vàng và Bitcoin.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap hôm 23/11 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin có thời điểm rơi xuống mức 55.600 USD /đồng. Tính đến 11h30, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch quanh ngưỡng 57.000 USD /đồng, giảm 0,66% so với một ngày trước đó.

Đà giảm khiến giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền bị thu hẹp còn 1.074 tỷ USD . So với mức đỉnh 68.789 USD /đồng được thiết lập hôm 10/11, giá Bitcoin đã sụt giảm 17,23%.

Hôm 22/11, giá Bitcoin có thời điểm áp sát ngưỡng 60.000 USD /đồng rồi lao dốc. Nhưng đồng tiền vẫn chưa thể lấy lại mốc 60.000 USD /đồng trong vòng gần một tuần qua.

Giá Bitcoin chưa thể vượt ngưỡng quan trọng 60.000 USD /đồng. Theo các chuyên gia, điều này có thể khiến đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới sụt giá sâu hơn nữa. Ảnh: CoinMarketCap.

Điều chỉnh mạnh

Trong khi đó, giá Ether - đồng tiền mã hóa lớn thứ 2 - tăng nhẹ 0,24% so với 24 giờ trước đó lên 4.182 USD /đồng. Trong vòng một ngày qua, giá có thời điểm cán mốc 4.300 USD /đồng.

"Giá Bitcoin tiếp tục sụt giảm sau vài ngày phục hồi. Đồng tiền vẫn chưa thể lấy lại mốc 60.000 USD /đồng, nhưng đây có thể chỉ là một đợt điều chỉnh trong ngắn hạn", chuyên gia tài chính Craig Erlam (có trụ sở ở London) bình luận với Zing.

"Hầu hết đều cho rằng Bitcoin vẫn chưa đạt đỉnh và đồng tiền sẽ sớm thiết lập kỷ lục mới. Nhưng như chúng ta từng chứng kiến trong quá khứ, các đợt điều chỉnh có thể rất mạnh và khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ", vị chuyên gia tài chính nói thêm.

"Ở thời điểm hiện tại, việc Bitcoin sụt giá mạnh vẫn chưa diễn ra. Nhưng đồng tiền này đã thất bại trong việc lấy lại mốc 60.000 USD /đồng. Điều đó có thể khiến giá Bitcoin giảm mạnh, thậm chí hơn 20%", ông Erlam bình luận.

Còn theo ông Edward Moya - chuyên gia tài chính tại hãng tư vấn Oanda (có trụ sở ở Mỹ), giá Bitcoin bị đè nặng khi đồng USD và chứng khoán phục hồi nhờ quyết định mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo đó, ông chủ Nhà Trắng đề cử ông Jerome Powell làm chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhiệm kỳ thứ hai.

Điều này đồng nghĩa với việc ông Powell sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn dắt sự phục hồi của nền kinh tế hàng đầu thế giới sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, quyết định đề cử này cần được Thượng viện Mỹ thông qua.

Theo ông Moya, chính quyền của ông Biden cũng làm tốt hơn các quốc gia khác trong việc giải quyết tình trạng giá năng lượng tăng cao. "Giới đầu tư không còn cần đến những 'hàng rào' chống lại rủi ro lạm phát. Điều đó khiến giá Bitcoin và vàng sụt giảm mạnh", vị chuyên gia tại Oanda bình luận.

Đồng USD phục hồi

Đồng USD cũng phục hồi sức mạnh khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang đồng tiền trú ẩn an toàn của Mỹ khi số ca nhiễm Covid-19 tại châu Âu gia tăng. Cùng với đó là những bình luận của các quan chức FED về việc có thể thu hẹp quy mô chương trình mua tài sản nhanh hơn dự kiến.

Chỉ số USD - theo dõi sức mạnh của đồng USD so với giỏ các loại tiền tệ lớn - hiện ở mức 96,646, tăng 0,04% so với một ngày trước đó. Trong phiên giao dịch hôm 22/11 trên sàn New York, giá vàng giao ngay giảm 40,5 USD /ounce so với phiên giao dịch trước đó xuống 1.804,5 USD /ounce.

"Giá Bitcoin điều chỉnh khi các nhà đầu tư chuyển sang trạng thái 'chờ đợi và quan sát'. Bitcoin có thể tiếp tục thu hút nhà đầu tư như một 'hàng rào' chống lại rủi ro lạm phát. Nhưng nếu áp lực giá buộc FED phải sớm tăng lãi suất, điều đó sẽ giáng đòn mạnh lên tiền mã hóa", ông Moya tại hãng tư vấn Oanda cảnh báo.

Ngoài ra, theo ông Hayden Hughes, Giám đốc điều hành tại Alpha Impact, giá Bitcoin chịu sức ép sau khi Mỹ thông qua dự luật chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, trong đó có nội dung đánh thuế và siết chặt quản lý thị trường tiền mã hóa.

Giá vàng và Bitcoin - tài sản được coi là "vàng kỹ thuật số" - lao dốc sau khi sức mạnh của đồng bạc xanh phục hồi. Các nhà đầu tư không còn tìm đến những "hàng rào" phòng ngừa rủi ro lạm phát. Ảnh: Reuters.

Giới đầu tư bán tháo vì lo ngại về quy định và chính sách thuế. Theo dự luật mới, những nhà môi giới tiền mã hóa sẽ phải cung cấp cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) thông tin về khách hàng của họ, bao gồm thu nhập từ hoạt động đầu tư tiền mã hóa.

"Nỗ lực điều tiết và kiểm soát Bitcoin có thể khiến đồng tiền này mất đi một phần sức hút", nhà phân tích Fiona Cincotta tại City Index bình luận.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới cũng chịu áp lực bởi những bình luận tiêu cực từ phía các cơ quan quản lý Trung Quốc. Theo chuyên gia Moya, đây là thời điểm thích hợp cho một đợt điều chỉnh giá của Bitcoin.

"Bitcoin sẽ khó trở lại đà tăng cho đến khi các nhà đầu tư bắt đáy", ông bình luận.