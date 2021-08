Giá Bitcoin quay đầu sụt giảm

Việc giá Bitcoin vượt mốc 50.000 USD/đồng đã không thể tạo ra động lực mới cho đà tăng giá. Hôm 25/8, giá quay đầu lao dốc về mức 47.000 USD/đồng.

Theo dữ liệu của Coin Desk hôm 25/8 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin lao dốc xuống mức 47.500 USD /đồng, giảm 3,65% so với một ngày trước đó. Đà giảm khiến giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin mất mốc 900 tỷ USD .

Giá của đồng tiền quay đầu giảm sau khi xuyên thủng ngưỡng quan trọng 50.000 USD /đồng, mức cao nhất trong vòng hơn 3 tháng qua.

Các đồng tiền mã hóa khác cũng đồng loạt quay đầu lao dốc. Giá Ether - đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới - giảm hơn 6% xuống 3.100 USD /đồng. Giá XRP và Cardano cũng chứng kiến mức giảm lần lượt 8,91% và 7,7%. Dogecoin - đồng tiền ghi nhận đà tăng phi mã trong năm nay - cũng lao dốc 9,33%.

Theo CoinMarketCap, tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa đã sụt giảm gần 6% xuống 2.030 tỷ USD .

Giá Bitcoin trượt về mức 47.000 USD /đồng hôm 25/8. Ảnh: Coin Desk.

Đà tăng chững lại

Giải thích với Zing, các chuyên gia quốc gia cho rằng đà tăng giá của Bitcoin sẽ tạm chững lại. Một phần nguyên nhân là mối lo ngại về quy định đối với stablecoin. Ngoài ra, giới đầu tư cũng chờ đợi thông tin mới từ cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) diễn ra trong tuần này.

"Động lực tăng giá của Bitcoin có thể tạm dừng cho đến khi Chủ tịch FED Jerome Powell phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên được tổ chức ở Jackson Hole", chuyên gia tài chính Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda (có trụ sở tại Mỹ) bình luận với Zing.

Tâm điểm của thị trường tuần này là hội nghị chuyên đề hàng năm của FED. "Nếu Chủ tịch FED tiếp tục lưỡng lự trong việc đưa ra thời điểm ngân hàng trung ương cắt giảm quy mô chương trình thu mua tài sản, đà tăng giá của Bitcoin sẽ được hỗ trợ", ông Moya giải thích.

"Những lo ngại rằng stablecoin có thể buộc cơ quan quản lý phải nhanh chóng hành động theo quy định cũng đè nặng lên giá của Bitcoin", ông Moya nói thêm.

Stablecoin có giá trị được gắn với tài sản trong thế giới thực, chẳng hạn tiền định danh (fiat) như đồng USD hoặc một loại hàng hóa quý như vàng.

Mới đây, Center - tập đoàn bao gồm Circle Internet Financial Inc. và Coinbase Global Inc. - cho biết tất cả dự trữ USDC, stablecoin lớn thứ hai, sẽ được chuyển thành tiền mặt và trái phiếu kho bạc.

"Những quy tắc đầu tư cũ vào USD Coin của tập đoàn là hoàn toàn phù hợp. Circle đang đưa ra một thông báo phức tạp để giải quyết một vấn đề không tồn tại, chỉ để chứng minh bản thân thận trọng hơn các đối thủ", nhà đầu tư tiền mã hóa Aaron Brown viết trên Bloomberg Opinion.

Ông Moya cho rằng điều này có thể thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Washington. Theo ông, rủi ro ngắn hạn lớn nhất đối với tiền mã hóa là quy định áp lên stablecoin. "Điều này có thể kéo tụt giá của toàn bộ tiền mã hóa", vị chuyên gia cảnh báo.

Theo Bloomberg, các nhà lập pháp và quan chức tại FED đã cảnh báo về rủi ro của người tiêu dùng khi những công ty không đứng về phía họ. Thêm vào đó, quy mô ngày càng gia tăng của thị trường tiền mã hóa cho phép một số lượng lớn đồng tiền tương đương đồng USD được trao đổi bên ngoài hệ thống ngân hàng Mỹ. Điều này có thể che giấu các hành vi tài chính phi pháp khỏi cơ quan quản lý.

Không đủ nhiệt lượng

Ngoài ra, một số chuyên gia nhận định đà tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin - bắt đầu từ giữa tháng 7 - đã mất nhiệt lượng. Trong một tháng qua, giá Bitcoin bật tăng từ mức hơn 29.000 USD /đồng, lần lượt lấy lại các mốc quan trọng 42.000 USD /đồng, 45.000 USD /đồng và 50.000 USD /đồng.

Đà tăng của tiền mã hóa cũng đưa tổng giá trị vốn hóa của thị trường lần đầu cán mốc 2.000 tỷ USD kể từ cuối tháng 5.

Theo bà Daniela Hathorn - nhà phân tích tại DailyFx.com, 50.000 USD /đồng là ngưỡng tâm lý quan trọng đối với Bitcoin. "Do đó, chúng ta sẽ phải mất thêm thời gian để chờ đợi động lực tăng giá mới", bà nói thêm.

"Việc quay đầu giảm về mức 48.000 USD /đồng hôm 24/8 là dấu hiệu đầu tiên của rắc rối", bà cảnh báo. "Nhưng xu hướng tăng sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào, miễn là giá Bitcoin duy trì trên mức trung bình động 200 ngày 45.750 USD /đồng", bà Hathorn nhận định.

Giá Bitcoin tăng mạnh trong vòng một tháng qua. Tuy nhiên, đà tăng dường như đã chững lại. Ảnh: Coin Desk.

"Giá Bitcoin đã mất mốc 50.000 USD /đồng, ngay khi giới đầu tư vẫn còn phấn khích vì việc giá vượt ngưỡng quan trọng", chuyên gia tài chính Craig Erlam (có trụ sở tại London) bình luận với Zing.

"Điều thú vị là việc giá Bitcoin vượt mốc 50.000 USD /đồng không thể tạo ra động lực mới. Đà tăng có thể đang mất dần nhiệt lượng", ông nhận định.

"Về dài hạn, đó không phải tin xấu đối với nhiều người ủng hộ tiền mã hóa. Nhưng nó cho thấy một đợt điều chỉnh nữa có thể sắp diễn ra", ông Erlam cảnh báo.