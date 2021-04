Giá Bitcoin liên tiếp lập đỉnh

Giá Bitcoin liên tục lập đỉnh sau khi lần đầu vượt ngưỡng 62.000 USD/đồng. Chiều ngày 14/4, giá có thời điểm áp sát ngưỡng 65.000 USD/đồng.

Theo dữ liệu của Coin Desk, giá Bitcoin hôm 14/4 (theo giờ Việt Nam) thiết lập kỷ lục mới 64.740,42 USD /đồng rồi giảm nhẹ xuống mức 63.200 USD /đồng. Tuy nhiên, giá đồng tiền mã hóa này vẫn tăng 1,6% so với một ngày trước đó.

Ngoài Bitcoin, các loại tiền mã hóa khác như Ether, XRP, Stellar và Cardano cũng đồng loạt leo dốc. Riêng Ether - đối thủ lớn nhất của Bitcoin - thiết lập kỷ lục mới 2.399,6 USD /đồng. Tính từ đầu năm đến nay, đồng tiền này đã tăng giá trị 216%.

Trao đổi với Zing, các chuyên gia tài chính giải thích Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác hưởng lợi từ thông tin về đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo hiện tượng "mua tin đồn, bán sự thật" có thể khiến giá Bitcoin quay đầu sau khi Coinbase IPO.

Chỉ một ngày sau khi lần đầu xuyên thủng ngưỡng 62.000 USD /đồng, giá Bitcoin đã thiết lập kỷ lục mới gần 65.000 USD /đồng. Ảnh: Coin Desk.

Liên tiếp lập đỉnh

"Giá Bitcoin tăng mạnh khi Phố Wall đặt cược rằng thị trường tiền mã hóa toàn cầu chuẩn bị tăng cao hơn nữa", chuyên gia tài chính Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda (Mỹ) giải thích với Zing. Một số nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng giá trị vốn hóa thị trường của tiền mã hóa sẽ đạt 50-100% trong phần còn lại của năm 2021.

Theo ông Moya, đợt IPO của Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Mỹ - khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô mua vào Bitcoin. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã chấp thuận việc IPO của Coinbase và ấn định ngày IPO 14/4.

Mới đây, công ty công bố doanh thu quý I/2021 tăng khoảng 9 lần từ 190,6 triệu USD cùng kỳ năm 2020 lên 1,8 tỷ USD . Sàn ghi nhận tổng cộng 6,1 triệu người giao dịch hàng tháng. Con số này có thể tăng lên 7 triệu người sau đợt IPO. Đối thủ của Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ tư Kraken - cũng đang cân nhắc việc IPO vào năm 2022, theo CNBC.

"Các chính sách kích thích tài khóa và tiền tệ trên toàn cầu vẫn sẽ được duy trì trong thời gian tới. Điều đó làm tổn hại đến nhu cầu đối với tiền pháp định", chuyên gia Moya giải thích. Do đó, theo ông, Bitcoin và tiền mã hóa vẫn tiếp tục chứng kiến nhu cầu cao từ nhà đầu tư lẻ và tổ chức đầu tư. Đây là trợ lực chính giúp giá leo dốc.

Giá Bitcoin tăng phi mã trong vòng 12 tháng qua, đưa giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền cán mốc 1.180 USD . Ảnh: Coin Desk.

Hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin và mới chấp nhận thanh toán bằng loại tiền mã hóa này. Trong khi đó, CEO Twitter Jack Dorsey cũng đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư.

Hôm 31/3, Goldman Sachs cho biết đang tìm cách mở rộng hoạt động đầu tư vào Bitcoin và những tài sản kỹ thuật khác hướng đến các nhà đầu tư giàu có. Ngân hàng New York Mellon Corp. cũng phát triển một nền tảng dành cho tài sản kỹ thuật số và truyền thống. Trong khi đó, Paypal Inc. và Visa Inc. đã bắt đầu sử dụng tiền mã hóa như một phần của quy trình thanh toán.

"Mua tin đồn, bán sự thật"

Các tên tuổi lớn Phố Wall vào cuộc đã thúc đẩy giá Bitcoin tăng phi mã. Đồng tiền này tăng giá trị 840% trong vòng một năm qua. Tính từ đầu năm 2021, giá Bitcoin leo dốc 119%. Đà tăng đưa giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin cán mốc 1.180 tỷ USD .

Tuy nhiên, chuyên gia tài chính Moya tại Oanda cũng cảnh báo về rủi ro giá Bitcoin sớm quay đầu lao dốc. "Đà tăng của giá Bitcoin có thể chững lại sau đợt IPO của Coinbase. Các giao dịch mua bán cổ phiếu của Coinbase có khả năng đem đến hiện tượng 'mua tin đồn, bán sự thật' cho Bitcoin", ông bình luận.

Theo ông, các nhà đầu tư của Bitcoin cũng có thể hứng chịu rủi ro nếu đợt IPO của Coinbase không thành công như kỳ vọng.

Hiện tượng "mua tin đồn, bán sự thật" xảy ra khi các nhà đầu tư ồ ạt mua vào dựa trên những thông tin tích cực chưa diễn ra. Nhưng nếu sự thật không như kỳ vọng, nhiều nhà đầu tư có thể ồ ạt bán tháo, khiến giá tài sản sụt giảm mạnh.

Đà tăng của Bitcoin có thể chững lại sau đợt IPO của Coinbase. Các giao dịch mua bán cổ phiếu của Coinbase có khả năng đem đến hiện tượng "mua tin đồn, bán sự thật" cho Bitcoin - Chuyên gia tài chính Edward Moya (Mỹ)

"Tuy nhiên, nếu đà tăng của Bitcoin vẫn được duy trì, đồng tiền này có thể thiết lập kỷ lục giá 75.000 USD /đồng trong vòng một vài tuần tới", vị chuyên gia tài chính khẳng định.

"Đà tăng lần này có thể gặp phải ngưỡng kháng cự 65.000 USD /đồng", ông Jon Pearlstone tại CryptoPatterns bình luận. Trong khi đó, theo ông Jason Lau, Giám đốc tài chính của sàn giao dịch tiền mã hóa OKCoin, ngưỡng kháng cự tiếp theo của giá Bitcoin sẽ là 70.000 USD /đồng.