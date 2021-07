Giá Bitcoin lại bật tăng

Giá Bitcoin giảm nhẹ sau khi Amazon phủ nhận thông tin liên quan đến việc chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa. Tuy nhiên, đồng tiền này đã nhanh chóng trở lại xu hướng tăng.

Theo dữ liệu của Coin Desk hôm 28/7, giá Bitcoin có thời điểm tăng mạnh từ mức thấp trong vòng 24 giờ 37.195 USD /đồng lên 40.344,5 USD /đồng. Tính đến 15h30, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch quanh ngưỡng 40.000 USD /đồng, tăng 6,23% so với một ngày trước đó.

Đà tăng giúp giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin lấy lại mốc 700 tỷ USD , đạt 744 tỷ USD . Như vậy, so với mức dưới 30.000 USD /đồng tròn một tuần trước đó, giá Bitcoin đã tăng gần 33%. Tính từ đầu năm đến nay, Bitcoin tăng giá 36,96%.

Các loại tiền mã hóa khác cũng đồng loạt tăng giá. Ether - đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới - tăng giá 3,63% so với một ngày trước đó lên 2.297,5 USD /đồng. Giá XRP và Stellar tăng lần lượt 15,06% và 5,67%.

Dogecoin - đồng tiền mã hóa ra đời như một trò đùa - chứng kiến giá tăng 3,95% lên 0,2 USD /đồng. Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa tăng 5,1% so với một ngày trước đó lên 1.550 tỷ USD .

Giá Bitcoin một lần nữa xuyên thủng ngưỡng quan trọng 40.000 USD /đồng. Giá của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng hơn 6% so với một ngày trước đó. Ảnh: Coin Desk.

Trở lại đà tăng

Giá Bitcoin trở lại đà tăng sau khi giảm nhẹ xuống mức 36.000 USD /đồng hôm 27/7. Nói với Zing, chuyên gia quốc tế khẳng định Bitcoin đang một lần nữa chứng kiến xu hướng tăng giá. Tỷ phú Elon Musk - CEO hãng xe điện Tesla - dường như đã thiết lập giá sàn 30.000 USD /đồng cho Bitcoin.

"Tôi cho rằng động thái của Musk vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng giá của Bitcoin", chuyên gia tài chính Craig Erlam (có trụ sở tại London) trả lời Zing. "Bình luận của ông ta đến rất đúng lúc, ngay vào thời điểm giá Bitcoin trên đà mất mốc 30.000 USD /đồng", vị chuyên gia giải thích.

Tại hội nghị The B Word, tỷ phú Elon Musk thảo luận về triển vọng của Bitcoin cùng với các nhà ủng hộ khác của tiền mã hóa, bao gồm bà Cathie Wood - nhà sáng lập Ark Investment Management và ông Jack Dorsey - Giám đốc điều hành Twitter Inc. và Square Inc.

Giá Bitcoin giảm nhẹ sau khi Amazon phủ nhận thông tin liên quan đến việc chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa. Tuy nhiên, đồng tiền nhanh chóng trở lại đà tăng giá. Ảnh: Coin Desk.

Vị CEO tiết lộ cá nhân ông cũng nắm giữ Bitcoin, Ethereum và Dogecoin. Còn Tesla và hãng hàng không vũ trụ SpaceX đều sở hữu Bitcoin. "Tôi muốn chứng kiến Bitcoin thành công. Nếu giá lao dốc, tôi sẽ mất tiền", CEO hãng xe điện Tesla chia sẻ.

Trong bài phát biểu mới nhất, vị CEO cho biết Tesla rất có thể sẽ tiếp tục chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin một khi việc khai thác ít gây ảnh hưởng đến môi trường. "Có vẻ như Bitcoin đang chuyển hướng sang năng lượng tái tạo", ông nói thêm.

"Kể từ đó, Bitcoin đã bước sang một chặng đường mới tốt đẹp hơn", ông Erlam nhận định. Sự phục hồi liên tục của giá Bitcoin đã mang đến cho đồng tiền chuỗi ngày tăng giá dài nhất kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Thị trường tiền mã hóa tăng giá ngay cả khi các thị trường rủi ro khác trên toàn cầu vẫn thận trọng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/7, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt lao dốc. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm lần lượt 0,24% và 0,47% so với phiên trước đó. Riêng chỉ số NASDAQ chứng kiến mức sụt giảm 1,21%.

Xu hướng tăng kéo dài

Theo ông Erlam, thông tin về việc Amazon chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin giúp thúc đẩy giá Bitcoin. Ngay cả khi công ty phủ nhận, đồng tiền mã hóa này vẫn không bị xóa sạch hoàn toàn mức tăng.

"Đà tăng của Bitcoin hoàn toàn có thể được kéo dài. Việc nó có hợp lý hay không lại là một vấn đề khác", chuyên gia Erlam nhận định. "Bitcoin không phải lúc nào cũng hoạt động theo lý tính. Đồng tiền này là một công cụ đầu cơ và sẽ hoạt động theo cách đó", ông giải thích.

Musk dường như đã thiết lập thành công mức sàn cho giá Bitcoin ở ngưỡng 30.000 USD /đồng. Một khi đám đông trở nên hào hứng với tiền mã hóa, các vị có thể chứng kiến nó tăng phi mã như thế nào - Chuyên gia tài chính Craig Erlam

Tuy nhiên, theo ông, Bitcoin đã một lần nữa trở lại xu hướng tăng giá. "Musk dường như thiết lập thành công mức sàn cho giá Bitcoin ở ngưỡng 30.000 USD /đồng. Một khi đám đông trở nên hào hứng với tiền mã hóa, các vị có thể chứng kiến nó tăng phi mã như thế nào", ông dự báo.

Theo nghiên cứu mới nhất của Fidelity Investments, cứ 10 tổ chức thì 7 tổ chức đang quan tâm đến việc tham gia vào tiền mã hóa. Bà Cathie Wood - nhà sáng lập Ark Investment Management - cũng cho rằng các công ty nên xem xét đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán như một biện pháp phòng ngừa lạm phát.

"Giá Bitcoin đang ở trong đà tăng khi sự quan tâm của các công ty Mỹ lan rộng. Một số nhà đầu tư tổ chức dự định sẽ mua hoặc đầu tư vào những tài sản kỹ thuật số trong tương lai", chuyên gia Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda (có trụ sở tại Mỹ) giải thích với Zing.

Ngoài ra, theo ông, trong tuần này, Bitcoin có thể nhận được sự hỗ trợ cơ bản do kỳ vọng lãi suất kho bạc vẫn thấp nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ lập trường ôn hòa.