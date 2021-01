Giá Bitcoin bất ngờ giảm mạnh

Hôm 10/1 theo giờ New York, do áp lực chốt lời, giá Bitcoin bất ngờ lao dốc 15% so với mức đỉnh gần 42.000 USD/đồng được thiết lập 3 ngày trước đó.

Theo Coindesk, hôm 10/1 (theo giờ New York), giá Bitcoin bất ngờ tụt dốc sau nhiều ngày tăng phi mã. Đồng Bitcoin hiện được giao dịch quanh ngưỡng 35.700 USD /đồng, giảm 11,64% so với một ngày trước đó. So với mức đỉnh hơn 41.900 USD /đồng được thiết lập hôm 7/1, đồng Bitcoin đã sụt giá 15%. Các chuyên gia giải thích nguyên nhân chủ yếu khiến giá Bitcoin lao dốc là áp lực chốt lời vào cuối tuần sau nhiều ngày tăng dựng đứng. Tuy nhiên, nếu mua vào ngày 1/1, người giữ đồng tiền này vẫn lãi hơn 20%. Kể từ khi xuyên thủng ngưỡng 20.000 USD hồi giữa tháng 12, giá Bitcoin lần lượt vượt các mốc 25.000 USD , 30.000 USD , 35.000 USD và áp sát ngưỡng 42.000 USD /đồng hôm 7/1. Tuy nhiên, trước khi đạt 35.000 USD /đồng, đồng tiền này cũng trải qua một ngày thách thức tâm lý nhà đầu tư với mức giảm gần 20%. Các nhà quan sát cho biết giới đầu tư đổ tiền vào thị trường Bitcoin do nguồn cung tiền tăng vọt trên toàn cầu. Hàng loạt chính phủ trên toàn thế giới tăng chi tiêu để bảo vệ việc làm và hỗ trợ người lao động trong cuộc khủng hoảng vì dịch Covid-19. Trong khi đó, Bitcoin được coi là một trong những hàng rào chống rủi ro tiền pháp định mất giá. Giá Bitcoin giảm gần 12% so với một ngày trước đó. Ảnh: Coindesk. Bitcoin cũng chiếm được lòng tin từ các nhà quản lý quỹ tên tuổi như Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller và Mike Novogratz. Mới đây, nhóm chiến lược gia của ngân hàng JPMorgan - đứng đầu là chuyên gia Nikolaos Panigirtzoglou - dự báo về dài hạn, giá trị vốn hóa của Bitcoin sẽ tăng 4,6 lần, tức mỗi đồng Bitcoin trị giá 146.000 USD . Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư Phố Wall cảnh báo việc Bitcoin tăng nóng chỉ là dấu hiệu của cơn "cuồng đầu cơ". CNN dẫn lời ông Michael Hartnett, chiến lược gia đầu tư tại Bank of America Securities, nhận định Bitcoin là "mẹ của mọi bong bóng". Trong một báo cáo, ông Hartnett chỉ ra đồng tiền này đã tăng giá khoảng 1.000% trong vòng hai năm qua. Đáng nói là mức tăng đó lớn hơn nhiều những bong bóng từng xuất hiện ở vài thập kỷ qua. Thông qua biến động giá của tiền mã hóa, vị chiến lược gia tại Bank of America Securities nhấn mạnh rằng yếu tố đầu cơ đang ngày càng gia tăng trên các thị trường tài chính. Giá Bitcoin vượt 35.000 USD /đồng Một ngày sau khi JPMorgan dự báo giá đồng Bitcoin có thể chạm ngưỡng 146.000 USD /đồng, đồng tiền này tăng giá phi mã, thiết lập kỷ lục mới hơn 35.000 USD .

Thảo Cao