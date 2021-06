Giá bất động sản tăng kỷ lục nhưng người Mỹ không dám bán nhà

Thị trường bất động sản Mỹ đang tăng trưởng rất nóng với giá nhà ở tăng hàng chục phần trăm tại các thành phố. Tuy nhiên, nhiều chủ nhà sợ không dám bán dù có thể kiếm lợi lớn.

Theo Wall Street Journal, Brad và Jami Pettiford mua căn nhà đầu tiên hồi tháng 10/2015 ở thành phố Grosse Pointe Woods (bang Michigan) với giá 162.000 USD . Đến nay, họ đã có hai con và muốn đổi sang một căn nhà mới rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, những căn nhà gần đó phù hợp với nhu cầu của họ có giá trung bình lên đến hơn 500.000 USD . “Tôi thực sự thích khu vực mình đang ở và muốn mua một căn nhà mới rộng rãi hơn. Nhưng chúng tôi không đủ tiền”, Brad Pettiford thừa nhận.

Thống kê của Zillow Group cho thấy giá nhà ở tại hàng chục đô thị ở Mỹ tăng trưởng hai chữ số so với một năm trước. Tại Boise (bang Idaho), giá nhà trung bình tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở Stamford (bang Connecticut), mức tăng là vào khoảng 19%. “Giá nhà tăng ở khắp mọi nơi”, nhà kinh tế Mark Vitner của ngân hàng Wells Fargo & Co nhận định.

Bất chấp việc giá nhà tăng kỷ lục, nhiều người Mỹ e ngại, không muốn bán để kiếm lợi. Bởi đơn giản là họ sẽ phải mua một căn nhà mới để ở cũng với mức giá rất cao. “Rất khó để đổi một căn nhà tốt hơn”, doanh nhân Thad Wong, đồng sáng lập hãng bất động sản @property ở Chicago, nhận định.

Giá nhà tại nhiều thành phố ở Mỹ tăng hai chữ số. Ảnh: AP.

Với việc nhiều gia đình Mỹ không dám đổi nhà, nguồn cung nhà ở tại Mỹ đang bị thu hẹp nghiêm trọng. Số lượng nhà được rao bán trên thị trường tính đến cuối tháng 4 thấp hơn tới 20,5% so với một năm trước. Công ty tài chính Freddie Mac ước tính thị trường nhà ở Mỹ thiếu khoảng 3,8 triệu căn để đáp ứng nhu cầu.

Việc thiếu hụt nguồn cung là một trong những nguyên nhân đẩy giá nhà tại Mỹ lên mức cao kỷ lục. Nhiều nhà kinh tế dự báo tình trạng này sẽ không được cải thiện trong thời gian tới, qua đó tiếp tục đẩy giá nhà lên cao thêm.

Một trong những vấn đề của những người muốn bán nhà là họ cần nhận đủ tiền từ căn đã bán để mua một căn mới. Khi thị trường không quá nóng, họ có thể thương lượng ở lại nhà một hoặc hai tháng sau khi bán để có thời gian tìm căn mới. Nhưng trong một thị trường “điên rồ” như hiện tại, điều đó là rất khó.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đặc biệt trầm trọng ở phân khúc nhà giá rẻ. Số lượng nhà giá 100.000- 250.000 USD hiện thấp hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, nguồn cung nhà có mức giá trên 500.000 USD không giảm.

Vợ chồng Lexi và Brenda McDonald có 4 con nhỏ. Họ mua một căn nhà 4 phòng ngủ ở Boise (bang Idaho) hồi năm 2019 với giá 235.000 USD . “Khi đó chúng tôi nghĩ rằng hai con trai ngủ chung một phòng, một phòng cho hai con gái và chúng tôi sẽ dư một phòng để làm phòng làm việc”, Brendan McDonald kể.

Nhưng lũ trẻ đã lớn hơn và không muốn ngủ chung nữa. Gia đình McDonald muốn chuyển sang một căn nhà lớn hơn. Tuy nhiên, những căn 5 phòng ngủ tại khu vực họ đang ở có giá trên 400.000 USD . Giá nhà tại Boise tăng 28,2% so với một năm trước đây.

“Căn nhà của chúng tôi hiện có giá khoảng 330.000- 340.000 USD . Điều đó có nghĩa là chúng tôi lãi 100.000 USD nếu bán. Nhưng chừng đó là không đủ để nâng cấp lên một căn khác tốt hơn”, Brendan McDonald nói. Gia đình họ đang tính chuyển đến bang Texas.

Theo Freddie Mac, ngành xây dựng nhà ở tại Mỹ lao dốc kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 do nhiều công ty phát triển bất động sản rơi vào cảnh phá sản. Hai năm qua, hoạt động xây dựng sôi động trở lại, nhưng bị cản trở bởi tình trạng thiếu hụt lao động, nguyên vật liệu và đất quy hoạch.