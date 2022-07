Giá bán USD ngân hàng hạ nhiệt

Sau động thái can thiệp mạnh tay vào thị trường tiền tệ tuần trước của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD/VNĐ đầu tuần này đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những động thái can thiệp mạnh tay vào thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước tuần trước đã bắt đầu ghi nhận hiệu quả khi tỷ giá USD/VNĐ đầu tuần này đang có dấu hiệu hạ nhiệt trên kênh giao dịch chính thức.

Cụ thể, sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD ở mức 23.170 đồng/USD, giảm 7 đồng so với cuối tuần trước. Đây là phiên giảm đầu tiên của tỷ giá trung tâm sau chuỗi tăng liên tiếp từ cuối tháng 6.

Với biên độ giao dịch +/- 3% trong ngày, tỷ giá đồng bạc xanh tối thiểu các ngân hàng được giao dịch trong phiên hôm nay là 22.475 đồng và tối đa là 23.865 đồng/USD.

Trên kênh tham khảo tại Sở giao dịch NHNN, tỷ giá ngoại tệ này hiện vẫn niêm yết ở mức 22.550 - 23.400 đồng/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, giá bán USD tại hầu hết ngân hàng thương mại sáng nay đã hạ nhiệt so với tuần trước và giảm về dưới mốc 23.500 đồng/USD.

Cụ thể, Vietcombank sáng nay niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.210 - 23.490 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng so với cuối tuần trước. Nếu so với mức cao nhất ghi nhận trong tuần vừa qua, giá bán USD tại nhà băng này đã giảm 30 đồng.

Giá bán USD trên kênh ngân hàng đã giảm về dưới mốc 23.500 đồng/USD trong sáng nay (11/7). Ảnh: T.L.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại VietinBank và BIDV khi giá bán USD tại cả 2 nhà băng này đều giảm về dưới mốc 23.500 đồng hôm nay.

Trong đó, VietinBank niêm yết giá mua vào ở mức 23.199 đồng và bán ra ở 23.479 đồng/USD. So với cuối tuần trước, giá mua vào tại đây tăng 59 đồng nhưng giá bán ra lại giảm mạnh 101 đồng. Cuối tuần trước đó, VietinBank là ngân hàng quốc doanh niêm yết giá bán USD cao nhất thị trường khi đưa ra mức giá 23.580 đồng/USD.

Với BIDV, nhà băng này sáng nay chấp nhận mua vào USD ở mức 23.210 đồng và bán ra ở 23.490 đồng/USD, đều giảm so với cuối tuần trước. Đây cũng là giá bán USD phổ biến tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank sáng nay.

Với nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, giá bán USD cũng đã giảm bình quân 20-40 đồng so với cuối tuần trước. Trong đó, Techcombank hiện niêm yết ở mức 23.200 - 23.480 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 25 đồng so với phiên 9/7; ACB và Eximbank cùng bán ra ở mức 23.440 đồng/USD, giảm lần lượt 50 đồng và 40 đồng so với tuần trước; HDBank bán ra ở mức 23.470 đồng, giảm 20 đồng…

Trong khi giá bán USD trên kênh ngân hàng hạ nhiệt, giá bán USD trên thị trường tự do vẫn duy trì ở vùng trên 24.000 đồng/USD.

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VNĐ TẠI VIETCOMBANK TỪ ĐẦU NĂM Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp Nhãn 31/1 7/2 14 21 28 7/3 14 21 28 4/4 11 18 25 2/5 9 16 23 30 6/6 13 20 27 29 4/7 11/7 Mua vào đồng/USD 22500 22530 22580 22650 22670 22710 22750 22730 22735 22700 22720 22780 22840 22815 22815 22950 23035 23050 23055 23060 23100 23110 23120 23230 23210 Bán ra

22780 22810 22860 22930 22950 22990 23030 23010 23015 22980 23000 23060 23120 23095 23095 23230 23315 23330 23335 23340 23380 23390 23400 23520 23490

Sáng nay, giá chào mua USD tại một số điểm quy đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) phổ biến ở mức 24.050 đồng/USD, không thay đổi so với cuối tuần trước, nhưng giá bán ra đã tăng lên mức 24.150 đồng/USD, cao hơn 80 đồng.

Diễn biến hạ nhiệt của tỷ giá USD/VNĐ đầu tuần này diễn ra trong bối cảnh NHNN đang can thiệp mạnh tay hơn vào thị trường tiền tệ thông qua việc rút ròng khối lượng tiền Đồng khỏi thị trường.

Tuần trước, cơ quan quản lý tiền tệ đã rút thêm gần 100.000 tỷ đồng khỏi thị trường. Đáng chú ý, không chỉ tăng số lượng tiền rút về, thời hạn rút tiền cũng đã tăng mạnh với hàng chục nghìn tỷ đồng tín phiếu được phát hành với kỳ hạn 28 ngày.

Việc giảm khối lượng tiền Đồng lưu hành trên thị trường không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ giá quy đổi USD/VNĐ mà còn có mục tiêu giảm lãi suất cho vay VNĐ trên thị trường liên ngân hàng. Từ đó thu hẹp chênh lệch với lãi suất cho vay USD trên thị trường này và giảm nhu cầu nắm giữ USD của các tổ chức tín dụng.

Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia phân tích của Ngân hàng UOB cho rằng trong nửa cuối năm 2022, tiền Đồng sẽ không đứng ngoài xu thế giảm giá của các đồng tiền châu Á từ động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và lo ngại sự suy thoái sâu hơn của nền kinh tế Trung Quốc.

Dù mức độ giảm giá của tiền Đồng hiện vẫn thấp hơn nhiều so với các đồng tiền khác khu vực châu Á, nhưng trong thời gian tới, UOB đánh giá tiền Đồng sẽ đối mặt với áp lực giảm thêm khi FED tiếp tục tăng lãi suất.