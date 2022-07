Giá bán rẻ nhất nhóm SUV 7 chỗ có đủ sức giúp Isuzu mu-X thành công

Isuzu mu-X 2022 có những nâng cấp đáng kể so với thế hệ cũ. Nhưng với những đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này vẫn còn nhiều điểm thua thiệt.

Thế hệ mới của Isuzu mu-X đã được ra mắt tại thị trường Việt Nam với những thay đổi đáng kể ở thiết kế nội/ngoại thất. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 900 triệu đồng đến 1,190 tỷ đồng .

Mức giá này tăng 30-50 triệu đồng so với đời cũ, tuy nhiên vẫn thuộc hàng dễ tiếp cận nhất trong nhóm SUV 7 chỗ, bên cạnh những cái tên như Ford Everest (1,099- 1,452 tỷ đồng ), Mitsubishi Pajero Sport (1,110- 1,345 tỷ đồng ) hay Toyota Fortuner (1,015- 1,423 tỷ đồng ).

Những nâng cấp trên Isuzu mu-X 2022 được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe này tăng tính cạnh tranh, đồng thời cải thiện doanh số. Nhưng liệu giá bán rẻ cùng những điểm mới có đủ giúp mẫu xe này có được thành công?

Những thay đổi cần thiết nhưng chưa tạo đột phá

Trước khi thế hệ mới của Isuzu mu-X được ra mắt, mẫu xe này chỉ đạt doanh số 217 xe trong 6 tháng đầu năm 2022, thấp nhất nhóm SUV 7 chỗ và thường xuyên lọt top xe bán chậm nhất các tháng. Có thể nói việc trình làng mu-X 2022 là cần thiết, khi thế hệ "tiền nhiệm" của mẫu xe này không còn đủ sức cạnh tranh vì thiết kế và trang bị dần lỗi thời.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở ngoại hình. Isuzu mu-X 2022 trông hiện đại và cứng cáp hơn so với đời cũ. Các chi tiết nổi bật như đèn chiếu sáng Bi-LED dạng Projector có thiết kế thanh mảnh hơn, đèn daylight với họa tiết mũi tên và đèn sương mù đặt bên dưới, lưới tản nhiệt vẫn mang kiểu dáng cũ nhưng có viền trang trí dày hơn và được đặt cao.

Ở phía sau, đèn hậu cũng được làm mới, sắc cạnh hơn và có họa tiết 3D. Bản số sàn được trang bị bộ mâm 17 inch, trong khi các bản cao hơn có mâm 18 inch.

Ngoại hình của Isuzu mu-X 2022 cũng có phần bề thế hơn so với một số đối thủ cùng tầm. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.850 x 1.870 x 1.875 mm, bản số sàn có chiều cao 1.870 mm do có mâm nhỏ hơn, trục cơ sở 2.855 mm, khoảng sáng gầm 230-235 mm. Kích thước này lớn hơn hẳn so với Toyota Fortuner, dài hơn 55 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 40 mm. Còn so với Ford Everest, Isuzu mu-X 2022 ngắn hơn 42 mm, rộng hơn 10 mm và cao hơn 38 mm.

Có thể nói, diện mạo của Isuzu mu-X 2022 đã có một bước tiến. Dù vẫn mang dáng dấp từ thế hệ cũ, những chi tiết ngoại hình mới giúp xe trông hiện đại hơn, không còn thô kệch như trước. Đây cũng là một yếu tố quan trọng để thu hút sự chú ý từ người dùng.





Nội thất của xe cũng được cải thiện với chất lượng vật liệu tốt hơn, cách bố trí hiện đại hơn. Những chi tiết có phần lạc hậu về mặt thẩm mỹ trên đời cũ đều đã được làm mới như vô lăng 3 chấu có thiết kế nhỏ gọn và bắt mắt hơn. Phần táp-lô chia sẻ nhiều điểm chung với mẫu bán tải Isuzu D-Max thế hệ mới đã được ra mắt từ năm ngoái.

Một số trang bị tiện nghi trên mu-X 2022 có thể kể đến như màn hình giải trí 9 inch, hệ thống khởi động bằng nút bấm, phanh tay điện tử, đèn pha thích ứng và cảm biến gạt mưa tự động. Nội thất bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế sau có không gian tương đối rộng rãi, cửa gió riêng đặt trên trần, có 2 cổng sạc USB và một ổ điện AC 220V.

Isuzu mu-X 2022 đã có những cải tiến đáng kể hơn so với đời cũ. Nhưng xét chung trong phân khúc, những thay đổi này chưa mang tính đột phá. Khi các trang bị có trên xe cũng chỉ ở mức cơ bản, đồng thời cũng không có thêm tiện nghi nào vượt trội hơn các đối thủ cùng tầm. Chưa kể mẫu SUV này còn phải cạnh tranh với những cái tên từ Hàn Quốc như Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento, vốn có trang bị tiện nghi là điểm mạnh.

Hiệu suất động cơ thấp

Khác với thị trường Thái Lan, Isuzu mu-X 2022 tại Việt Nam không có tùy chọn động cơ 3.0L. Thay vào đó tất cả phiên bản đều dùng chung động cơ 1.9L giống D-Max, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Các phiên bản cao cấp của mu-X có lẫy chuyển số sau vô lăng.

Xét trong nhóm SUV 7 chỗ, mức hiệu suất của Isuzu mu-X 2022 không thực sự nổi bật, trong khi tâm lý người dùng Việt Nam thường quan tâm đến công suất lớn dù hiếm khi sử dụng tối đa sức mạnh. Ngoài ra việc trang bị duy nhất động cơ 1.9L cũng khiến mẫu xe này có ít lựa chọn hơn so với các đối thủ.

Để so sánh, Ford Everest 2022 có 2 tùy chọn động cơ, gồm động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo (207 mã lực và 500 Nm) và động cơ diesel 2.0L turbo đơn (168 mã lực và 405 Nm). Toyota Fortuner có tùy chọn động cơ diesel 2.4L (147 mã lực, 400 Nm) và động cơ xăng 2.8L (201 mã lực, 500 Nm). Mitsubishi Pajero Sport cũng có duy nhất động cơ diesel 2.4L, nhưng hiệu suất cũng cao hơn so với mu-X 2022, với công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm.

Về công nghệ an toàn, Isuzu mu-X 2022 được trang bị kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, chống tăng tốc ngoài ý muốn, cảnh báo áp suất lốp, 8 cảm biến trước sau, 6 túi khí.

Những trang bị an toàn này giúp Isuzu mu-X vượt trội về mặt công nghệ so với đời cũ. Nhưng nhìn chung, những tính năng này cũng đã trở nên phổ biến trên các đối thủ cùng tầm.

Giá bán dễ tiếp cận

Với giá bán 900 triệu đồng cho bản B7 1.9 MT 4x2, 980 triệu cho bản B7 Plus 1.9 AT 4x2, 1,12 tỷ cho bản Prestige 1.9 AT 4x2 và bản Premium 1.9 AT 4x4 có giá 1,190 tỷ đồng , Isuzu mu-X 2022 vẫn là chiếc SUV 7 chỗ dễ tiếp cận nhất hiện tại. Dù giá bán đã tăng 30-50 triệu đồng so với đời cũ, nhưng với những nâng cấp đáng kể, mức tăng này có thể chấp nhận được.

Giá bán mềm là một yếu tố người dùng thường cân nhắc khi mua xe, nhưng không phải yếu tố để quyết định sự thành công của một mẫu xe. Điều này đúng đối với các mẫu xe của Isuzu, khi cả D-Max và mu-X đều có giá bán dễ chịu nhất trong phân khúc của mình, nhưng doanh số lại không mấy thành công.

Trong lễ ra mắt mu-X 2022, nhiều khách hàng đến xem xe đều có chung một băn khoăn về vấn đề hậu mãi, bảo trì, bảo dưỡng. Isuzu là thương hiệu có tiếng trong nhóm xe thương mại, nhưng ôtô du lịch lại là vấn đề khác.

Hệ thống đại lý của Isuzu tại Việt Nam không ít, nhưng phần lớn lại là các showroom xe tải, xe khách. Trong khi đó số lượng showroom ôtô du lịch lại rất hạn chế. Khách hàng ở tỉnh lẻ thường phải mang xe đến những thành phố lớn để bảo trì, bảo dưỡng xe.

Ví dụ như khách hàng ở An Giang sẽ phải mang xe đến Cần Thơ, hay khách hàng ở Bà Rịa-Vũng Tàu phải mang xe đến TP.HCM để bảo trì, bảo dưỡng. Điều này gây không ít bất tiện đối với khách đã mua xe.

Đây cũng có thể xem là một phần nguyên nhân khiến Isuzu mu-X vẫn chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường Việt Nam dù đã xuất hiện được 6 năm. Ông Thái Văn Toán - Giám đốc điều hành cấp cao của Isuzu Việt Nam cho biết hãng có kế hoạch mở rộng các chi nhánh đại lý từ nay đến năm 2023 nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và đáp ứng nhu cầu bảo trì bảo dưỡng.

Kế hoạch này dù chậm trễ nhưng cần thiết nếu Isuzu muốn đẩy mạnh thị trường xe du lịch của mình. Với những thay đổi về diện mạo, tiện nghi so với đời cũ, Isuzu mu-X 2022 có thể sẽ cải thiện phần nào mức doanh số của mình.