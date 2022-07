Giá bán lẻ xăng RON 95 trong nước đã giảm xuống bao nhiêu?

5. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại Anh ngày 19/7 là bao nhiêu? 43,3 độ C

42,3 độ C

41,3 độ C

40,3 độ C Ngày 19/7, Cơ quan Khí tượng Anh (Met) cho biết nhiệt độ kỷ lục mới là 40,3 độ C, được ghi nhận ở Coningsby, miền Trung nước Anh. Đây là mức nhiệt cao nhất trong lịch sử nước Anh. Kỷ lục trước đó là 38,7 độ C, được ghi nhận vào năm 2019. Ảnh: The Detroit News.