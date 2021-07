Gí dao vào nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM để cướp

Cần tiền mua ma túy, Hiền cầm dao đến cửa hàng tiện lợi ở quận Tân Phú (TP.HCM) rồi khống chế nữ nhân viên để cướp tiền và iPhone.

Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ Đoàn Quang Hiền (33 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Hiền là nghi phạm khống chế nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi ở phường Tân Thành (quận Tân Phú) để cướp tiền và điện thoại di động.

Hiền bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. Ảnh: T.L.

Hiền khai do thiếu tiền mua ma túy nên nảy ra ý định cướp tài sản. Địa điểm mà nghi phạm nhắm đến là cửa hàng tiện lợi trên đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú.

Rạng sáng 1/7, nghi phạm bọc con dao dài 20 cm vào túi áo khoác rồi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi trên. Đến nơi, anh ta lấy một chai nước suối và đến quầy thu ngân.

Khi nữ nhân viên đang thanh toán, Hiền gí dao khống chế, uy hiếp nạn nhân mở tủ đựng tiền. Nghi phạm sau đó lấy đi 1,3 triệu đồng cùng chiếc điện thoại iPhone.

Sau khi gây án, Hiền đem điện thoại đi bán và mua ma túy để sử dụng. Chiều cùng ngày, Hiền bị Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Công an phường Tân Thành bắt giữ khi đang đón xe về tỉnh Tiền Giang.

Theo cảnh sát, gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi. Để hạn chế tình trạng trên, nhà chức trách đề nghị các cửa hàng không dán quảng cáo che lấp kiếng (người ngoài không quan sát được); bố trí ít nhất 2 người trông coi cửa hàng; có bảo vệ trông xe hoặc dây khoá cho xe nhân viên và khách.

“Ngoài ra, do trời nóng nên người dân thường mở cửa trên các tầng để ngủ. Kẻ trộm từ đó đột nhập vào, nếu bị phát hiện sẽ dùng hung khí chống trả. Do đó, đề nghị người dân cần cảnh giác để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản”, đại diên Công an quận Tân Phú khuyến cáo.